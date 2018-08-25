DJI, şu zamana kadar yapılmış en güçlü tüketici drone'u olan DJI Mavic 2 Pro'yu satışa sundu. İnanılmaz bir çekim kalitesi sunan drone, fazlasıyla pahalı.

Çinli şirket DJI’ın, yeni çıkarttığı zengin renklere sahip 4K HDR donanımlı kameralı Mavic 2 Pro, şu an için alınabilecek en iyi drone. Büyük, katlanabilir uçak tasarımıyla yeni Mavic 2 Pro, Hyperlapse gibi yeni modlara sahip; 1 inç CMOS sensörlü Hasselblad kamerasıyla piyasaya çıktı.

DJI şirketi, bu yıl piyasaya sürdüğü Mavic Pro ile oldukça büyük bir başarı sağlamıştı. Drone’un geliştirilmiş 2. modeli de aynı kalitede, daha gelişmiş olarak piyasaya çıktı. Mavic 2 Pro kamera kalitesi; fotoğraf ve video çekmeye yönelik akıllı modlarıyla ön plana çıktı. Mavic 2 Pro ile alınan görüntüler Mavic Pro 1’e göre patlak vermeden daha parlak görüntü sunuyor.

DJI Mavic 2 Pro’nun avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Yeni Mavic 2 Pro ile 60 fps’de 4K çekim yapılamıyor ve en önemlisi, bu oldukça pahalı. Mavic 2 Pro, bir önceki modelinden fark edilir derecede daha pahalı. Fiyat bu kadar pahalı olunca üstün 10 bit HDR video, ayarlanabilir bir diyafram ve yerleşik Hyperlapse moduna sahip olsa bile pahalılığı nedeniyle satış rekoru kırması zor görünüyor.

Alternatif olarak yeni DJI Mavic 2 Zoom biraz daha ucuz ve 2x optik zoom objektife sahip. 2x zoom da 24mm’den 4mm’ye yine 4K çekim yapabiliyor; lakin daha küçük (1/2,3 inç) CMOS kamera sensörü bulunuyor.

Tüketiciye gönderilmeye hazır Mavic 2 Pro’ların fiyatı 1499 dolar (9 bin TL + KDV) olarak belirlendi. Mavic 2 Zoom ise bundan sadece bir tık daha ucuz, 1249 dolar (7 bin 500 TL)