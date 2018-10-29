DJI, Yeni Drone'u Mavic 2 Enterprise'ı Duyurdu

DJI, en yeni drone'larından birisini aldı ve işletmelerin ve devlet kurumlarının kullanmak isteyebileceği bir alete dönüştürdü. Çinli firma, araştırma ve kurtarma gibi görevler için kullanılabilecek Mavic 2 Enterprise modelini duyurdu.

Mavic 2 Zoom modelinin özelleştirilmiş bir verisyonu olan 1.999 dolarlık Mavic 2 Enterprise, 3 farklı aksesuar ile birlikte geliyor: 2400 lümenlik bir spot ışığı, 100 desibellik bir hoparlör ve yanıp sönen bir flaş. Hoparlör, operatörlerin uzaktan 10 farklı kayıt oynatmasına izin verirken ışık ise 4.8 kilometre öteden görünebiliyor. DJI, aksesuarların ürünlerini "görüntülemenin ötesinde" bir yere taşıdığını söylerken "verimliliği artıran yapılandırılabilir platformlara taşımaya yardımcı" olduğunu belirtiyor.

Mavic 2 Enterprise, başka geliştirmelere de sahip. Şirket, drone'un soğuk koşullarda da uçabilmesini sağlamak için kendinden ısıtmalı bataryaya sahip olduğunu söylerken Mavic 2 Zoom'daki 8 GB'lık dahili depolama alanı ise 24 GB'a yükseltilmiş. Drone'da ekstra güvenlik için parola korumalı giriş de bulunuyor; özellik etkinleştirildiğinde kullanıcı drone'u kullanmaya başladığında, kontrolörü bağladığında ve depolama alanına erişmek istediğinde bir şifre girmek zorunda oluyor.

DJI'ın yeni drone'u, yukarıda bahsedilenler haricinde Mavic 2 Zoom ile neredeyse aynı. 31 dakikalık uçuş süresi, 4K saniyede 100 megabit video kaydı ve 2x optik zoom özellikleri de elbette burada da karşımıza çıkıyor. Drone aynı zamanda birtakım sensör ve kameralar yardımıyla da otonom olarak uçabiliyor.