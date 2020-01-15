Astronomlar, DNA için oldukça önemli bir kimyasal olan fosforun yeni doğan yıldızlarla Dünya’ya gelmiş olabileceğini keşfetti. Gelin araştırma sonuçlarına yakından bakalım.

Fosfor elementi, DNA oluşumu noktasında anahtar bir elementken evrende nadir olarak bulunmakta. Bilim insanları, bu konuda yaptıkları araştırmalar sonucunda dünyada fosforun nasıl oluştuğuna dair net bir bilgiye varamadılar ancak yeni oluşan yıldızların etrafında fosfor taşıyan moleküller bulunduğunu keşfettiler. Araştırmacılar aynı moleküllerin Jüpiter’in yörüngesindeki bir kuyruklu yıldızda da bulunduğunu ortaya çıkardılar.

DNA’yı şekillendiren ve yaşamı besleyen fosfor elementi, evrende son derece nadir bulunuyor. Royal Astronomical Society isimli aylık bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre yeni yıldızlar doğarken ortaya fosfor monoksit çıkıyor. Keşfin sonucuna göre ise kuyruklu yıldızların Dünya’ya fosfor monoksit taşıdığı düşünülüyor.

Fosfor taşıyan moleküller yıldızlar doğarken oluşuyor:

DNA’yı oluşturan nükleotid zincirlerini bir araya getiren fosfor elementi, nadir bulunan bir element olmasının yanında hücre duvarlarında ve enerjisi depolamada kullanıldığından dolayı oldukça önemli. Elementin nasıl oluştuğu yönündeki araştırmalar çerçevesinde işin içine giren gök bilimciler, gözlerini yıldızlara çevirdiler ve yeni yıldızların etrafında fosfor taşıyan moleküller buldular.

Araştırmacılar, Ağustos 2014’ten Eylül 2016’ya kadar 67P kuyruklu yıldızın yörüngesinde bulunan Rosetta adlı uzay aracından elde edilen verileri kullandılar. Gök bilimciler, bu verilerde fosfor izleri buldular ancak elementin hangi molekülün parçası olduğunu henüz belirlememişlerdi. Son açıklamalarda ise kuyruklu yıldızların amino asitler ve hatta su gibi yaşam için gerekli diğer kimyasal bileşenleri de Dünya’ya ulaştırmış olabileceği söylendi.

“Kuyruklu yıldızlar yeryüzüne büyük olasılıkla çok miktarda organik madde taşıdığı için 67P kuyruklu yıldızında bulunan fosfor monoksit, kuyruklu yıldızlar ve yeryüzündeki yaşam arasındaki bağlantıyı güçlendirebilir” diyen bilim insanlarının araştırmanın devamında ortaya çıkaracağı yeni bilgileri merakla bekliyoruz.