DNA’larımız Eğitim Hayatımızı Etkileyebilir mi?

Bazen doğuştan tembel ya da doğuştan konuşkan olduğumuzu iddia ediyoruz. Peki işi biraz daha ileriye taşıyıp doğuştan üniversiteli olabilir miyiz?

Yeni bir çalışmaya göre DNA’larımız, üniversiteye gidip gitmeyeceğimizi ve akademik başarımızı belirliyor. Bulgulara göre genetik özelliklerimiz nasıl bir eğitim alacağımızı hatta nerede eğitim alacağımızı bile etkiliyor olabilir. Londra’daki King’s College’de 3,000 çift ikizle çalışan araştırmacılar, gençlerin üniversiteye gidip gitmeme kararlarının yüzde 51’inin genler tarafından kaynaklandığını buldular.

Bunun dışında genler, üniversite öğrencisi adaylarının üniversite seçimlerini yüzde 47 oranında etkiliyor.

Çalışmanın yardımcı liderlerinden Dr. Emily Smith Woolley, “İlk defa genlerin eğitimdeki başarıyı etkilediğini gösterdik” açıklamasında bulundu ve “Araştırmamızın sonuçları, okumayı aşırı seven öğrencilerin sevgilerinin genetik olarak geldiğini ve DNA’larında yattığını gösteriyor” diyerek araştırma sonuçlarını doğruladı. Bundan önceki bir başka çalışma da benzer şekilde okuldaki başarı için genlerin önemini vurgulamıştı.

Araştırmanın diğer yardımcı lideri Dr. Ziada Ayorech da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Üniversite genç insanlara bağımsız olabilmeleri için imkanlar sunuyor ve ilgileriyle ilgili yeteneklerini ortaya çıkartmaya yardımcı oluyor. Öğrencilerin yeni arkadaşları ve yeni tecrübeleri, yani kısaca çevreleri, üniversite başarısındaki farklılıkları açıklamakta önemsiz kalıyor” ifadelerine yer verdi.