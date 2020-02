Doctor Strange'in ikinci filmini yöneten Scott Derrickson'ın projeden ayrılmasının ardından yerine gelmesi planlanan isim belli oldu. Marvel, Tobey Maguire'in başrolünde olduğu Spider-Man üçlemesinin yönetmeni Sam Raimi ile görüşüyor.

Marvel, 2000'li yılların beğenilen Spider-Man üçlemesinin ve The Evil Dead gibi klasik korku filmlerinin yönetmeni Sam Raimi ile Doctor Strange in the Multiverse of Madness için görüşmelerde bulunuyor. Doctor Strange 2, Sam Raimi'nin 2007 yapımı Spider-Man 3'ten bu yana yönettiği ilk süper kahraman filmi olabilir.

Doctor Strange 2'nin yönetmeni Scott Derrickson, geçtiğimiz ay yaratıcı fikirlerdeki farklılıklar nedeniyle anlaşmazlık yaşayarak projeden ayrıldığını duyurmuştu. Derrickson, yeni filmin baş yapımcısı olarak kalacak. Raimi'nin mayıs ayında planlanan prodüksiyon için en kısa zamanda filmin yönetmenlik koltuğuna oturması bekleniyor. Marvel henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sam Raimi, Sony Pictures ile birlikte çalıştığı Spider-Man üçlemesini 2007 yılında tamamlamasının ardından, 2009 yılında Drag Me to Drag ve 2013 yılında Oz the Great and Powerful filmlerini yönetti. Başarılı yönetmen Don't Breathe, Crawl, The Grudge ve Evil Dead gibi filmlerin yapımcılığını da üstlendi. Ayrıca Bruce Campbell'ın Ash karakterini oynadığı Evil Dead dizisinin serisinin devamı olan Ash vs Evil Dead dizisinde yazar ve yönetmen olarak görev yaptı.

Filmin eski yönetmeni Derrickson, Doctor Strange 2'nin Marvel Sinematik Evreni'ndeki ilk korkunç film olacağını belirtmişti. Korku filmlerindeki tecrübesi Raimi'yi Doctor Strange 2 için bir adım daha öne çıkarıyor. Ayrıca kendine özgü görsel tarzı ve film yapımındaki onlarca yıllık tecrübesi ile sevilen Marvel süper kahramanı Doctor Strange'in yeni filminde iyi işler çıkarabilir.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 7 Mayıs 2021'de vizyona girecek.