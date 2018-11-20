Doctor Who'nun Son Bölümü ile Baloncuk Patlatmayacaksınız

Doctor Who'nun son bölümüyle postacılar artık hiç mi hiç güvenli değil.

BBC'nin efsane serisi Doctor Who'nun 11. sezon 7. bölümü "Kerblam!"ı izleyenler, bir daha kabarcık patlatmayacak. Doctor Who'nun son bölümünde Doktor; yoldaşları Yaz, Graham ve Ryan ile gelecekteki bir Galaksinin en büyük posta dağıtım şirketi Kerblam'ı ziyaret ediyor. Kerblam şirketinde sadece %10 insan çalışırken, geri kalan %90'lık çalışan kesimi ise sadece robotlardan oluşuyor.

Kargo şirketlerinin kutulara bol bol doldurduğu kabarcıkları hepimiz biliyoruz. Kerblam'daki kabarcıklar ise gelişen olaylar sonucu kabarcıklar, videodaki gibi ufak çaplı (!) bir etki yaratıyor. (Ufak çaplı dediğimize bakmayın, çalışanlardan biri yok oluyor!)

Videoda görüldüğü üzere ufak çaplı etki bırakan kabarcıkların neden böyle bir etki yaptığını ise Doctor Who'nun son bölümünü izleyerek öğrenebilirsiniz. Kerblam! bölümünü izleyen dizi severler, bölüm biter bitmez Twitter'a koşarak kabarcıklar hakkındaki fikirlerini paylaştılar.

~"Bu son kez kabarcık patlatışımdı."

~"Bu geceki bölümden sonra asla ama asla kabarcık patlatmayacağım."

~"Artık kabarcıklar da Whovian (Doctor Who fanları) korkuları listesinde."

~"Yılbaşı hediyesi olarak eğer ki paketlerden kabarcıklar çıkarsa bunu bir tehdit olarak alacağım ve polisi arayacağım."

~"İstemiyorum."