Doctor Who, yeniden başladığından beri 10 sezonu geride bıraktı. Önümüzdeki günlerde ise 11. sezonla karşımızda olacak. Yeni sezonda ilk kadın Doktor'umuzu Jodie Whittaker canlandıracak.

BBC, Doctor Who'nun yeni sezonu için yeni bir fragman yayınladı. Fragmandan anlaşılana göre yeni bir yaklaşım tarzı bizleri bekliyor.

Son birkaç sezondur Doktor'un kadın olabileceğine dair ufak tefek ipuçları bırakan dizi, şu ana kadar bu yönde herhangi bir adım atmamış ve Doktor'u hep erkek bir aktör canlandırmıştı. Bu her ne kadar çok ciddi bir değişiklik olsa da birçok yeni maceraya kapı açıyor. Erkek bir Zaman Lordu'nun tarihin değişik vakitlerinde ortaya çıkması başka bir şey, bir hanımefendinin başka. Bu durum dizideki ilişkileri de elbette etkileyecektir.

Matt Smith'in canlandırdığı 11. Doktor daha yaşlı, daha olgun Peter Capaldi'ye rejenere olunca öğrenmiştik ki Doktor, değişmek istediği şekli seçebiliyor. Doktorumuz kadın olarak 13. hayatına başladığında verdiği ilk tepki "Oh, brilliant (Bu harika)" olmuştu. Ardından TARDIS büyük zarar görmüş ve Doktor'u dışarı atmıştı. Serinin buradan nasıl devam edeceğini ne yazık ki bilmiyoruz.

Yeni sezon 7 Ekim 2018 Pazar günü BBC'de yayınlanacak. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.