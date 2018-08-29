Matt Smith, Star Wars: Episode IX'da Kilit Bir Rolde Olacak

Star Wars: Episode IX' adım adım yaklaşırken, filmin kadrosu da iyice şekillenmeye başladı. Ekibe son katılan isim The Crown ve Doctor Who'dan tanıdığımız Matt Smith oldu.

Doctor Who'nun 11. doktorunu 3. sezon boyunca calandıran ve serinin hayranları tarafından sevilen doktorlardan biri olan Matt Smith, Star Wars: Episode IX'un kadrosuna dahil oldu. Bu yıl The Crown dizisindeki Prens Philip performansıyla Emmy ödülüne de aday olan yıldız oyuncunun filmde oynayacağı rolün oldukça kilit fakat şimdilik belirsiz olduğu söyleniyor.

Her ne kadar anahtar rollerden birinde olacağı bilinse de Smith'in direnişe mi katılacağı yoksa karanlık tarafta First Order'dan bir karakter mi olacağı henüz belirtilmedi. Disney'den konuyla ilgili yorum yapılması istenmiş olsa da henüz bir cevap gelmiş değil.

Filmin daha önce açıklanan kadrosunda, çekirdek ekibin korunduğu ve Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Mark Hamill, Anthony Daniels gibi oyuncuların kadroda olacakları belirtilmişti. Star Wars: Episode IX, planda bir sapma olmazsa 20 Aralık 2019'da vizyonda olacak.