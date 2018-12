Doctor Who'nun Yeni Yıl Özel Fragmanı Yayınlandı

Televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olan Doctor Who'nun Ocak ayından itibaren yayınlanmaya başlayacak bölümleri için bir yeni yıl özel fragmanı yayınlandı.

Eğer bir Doctor Who hayranıysanız ikonik dizinin 13. yılı için heyecanlı olabilirsiniz. Dizinin resmi Twitter hesabı olan Doctor Who Official, yeni yılın ilk gününde yayınlanacak bölüm için yıl başına özel bir fragman yayınladı.

Fragman sırasında dizinin ilk kadın doktoru olan Jodie Whittaker, ‘’Bu DNA, evrendeki en tehlikeli yaratık. Dokuzuncu yüzyıldan bu yana Dünya’da bulunuyor. Bu şey tüm gezegeni kontrol edene kadar durmayacak ve karşısına çıkan herkesi öldürecek.’’ gibi ifadeler kullanarak dizinin hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyor.

Ayrıca görüntülerde vikinglere benzeyen savaşmakta olan bir topluluk olduğunu görüyoruz. Birkaç saniye sonra ise araya bir bir patlama giriyor ve modern silahlarla savaşan bir topluluk görüyoruz. Bu sayede anlıyoruz ki eski çağlarda da günümüzde de aynı nedenlerle savaşıyoruz; sahip olduğumuz DNA bizi savaşa sürüklüyor.

Doctor Who’nun Ocak ayında yayınlanacak yeni bölümüne ait fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.