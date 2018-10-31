Dodge, elektrikli motorları benzinli motorlarla birleştirdiği modern arabalardan sonra bir de yeni motor geliştirdi. Motorun ürettiği güç ise tam 1000 beygir.

Dodge'un 2017'de ateşler ve dumanlarla dolu bir gösteride tanıttığı 840 beygirlik Challenger SRT Demon insanların aklını başından almıştı. 400 metreyi dokuz saniyede geçen bu araba adının hakkını veriyordu.

Salı günü Las Vegas SEMA fuarında Dodge yeni motorunu tanıttı. Hellcat (Cehennem Kedisi) ve Elephant (Fil) sözcüklerinin birleşimiyle isimlendirilen motorun adı Hellephant. Yaklaşık yedi litrelik hacme sahip olan bu canavar bin beygir güç üretiyor.

Chrysler'in daha önceki yedi litrelik motoru 60'lı yıllarda üretilmiş ve fil adını almıştı.

Livonia, Michigan'da elle birleştirilen motorun 2019 başlarında 19,000 dolara piyasaya çıkması bekleniyor. İsteğe bağlı olarak 2,195 dolarlık kit eklemek de mümkün.

Firma bu motorun özellikle drag yarışçıları ve kamyon inşa eden modifiyeciler arasında çok popüler olmasını bekliyor.

"Madem böyle bir motor yaptık bunu neden denemiyoruz ki?" diyen Dodge ekibi, yukarıdaki standda duran motoru efsanevi 1968 Dodge Super Charger'a yerleştirmiş. Aksları ve genel olarak motor alanını ayarlamak için birkaç santimlik değişiklikler dışında standart bir Dodge Super Charger '68 olan aracı yere biraz yaklaştırmayı seçmişler.

Aracın tasarımında firmanın farklı ürünlerinden de parçalar kullanmış olan Dodge ekibi, örneğin Alfa Romeo Stelvio SUV'dan çift egzos çıkışını almış.

Kanunlara ne kadar uygun olduğunu bilmiyoruz ancak bu canavarın güzel bir pistte sınırlarını zorlayarak atacağı bir turu görmeyi isterdik.