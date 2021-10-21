Dünya Risk Endeksi'nden derlenen verilerle oluşturulan Dünya Doğal Afet Riski haritası, Türkiye için çok dikkat çeken bir sonucu ortaya koydu. İncelemelere göre Türkiye, doğal afet ve bu afetlerden etkilenme riskinde ABD ve Rusya gibi süper güçlerle aynı kategoride, düşük riskli ülkeler arasında yer alıyor.

Dünya Risk Endeksi'nden aldığı verileri derleyip anlamlı hale getiren Landgeist, dünya genelinde doğal afet riskinin en yüksek olduğu ve bu ülkelerin doğal afetlerden nasıl etkileneceğini gösteren bir harita yayınladı. Yayınlanan harita, özellikle de Türkiye için çarpıcı bir sonuç sunuyor. Zira araştırmaya göre Türkiye, doğal afet yaşama ve bu afetlerden etkilenme açısından "düşük riskli" ülkeler arasında yer alıyor.

Dünya Risk Endeksi'nin doğal afetlere ilişkin verileri, iki temel husus üzerinden oluşturuluyor. Bunlardan ilki, bir ülkenin coğrafik ve iklim koşulları üzerinden bir doğal afete karşı ne durumda olduğu. Yani tamamen doğal olan bir durum. İkincisi ise o ülkenin doğal afetlere karşı ne kadar savunmasız olduğu. İşte tam da bu noktada, bir dönemler çok tartıştığımız yangın söndürme uçakları devreye giriyor. Endeks bu faktörde, bir ülkenin afetlere karşı nasıl ve ne hızda tedbir alabildiğini, barınma ve yiyecek gibi durumlarını, yoksulluk oranını ve tıbbi hizmetler gibi alanlarda ne kadar iyi olduğunu ölçüyor.

İşte Dünyanın doğal afet risk haritası

Landgeist'in derlediği verilere göre Türkiye, pek çok Avrupa ülkesinin yanı sıra Rusya ve ABD gibi süper güçlerle aynı pozisyonda. Riskin yükseldiği ülkeler ise daha çok Asya ve Afrika'da karşımıza çıkıyor. Güney Amerika'nın ciddi bir bölümünün de çok yüksek riskli olduğunu söyleyebiliriz.

Verilere yakından baktığımızda, dünyanın doğal afetlere karşı en riskli ülkesinin Vanuatu olduğunu görüyoruz. Bu ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesi. Riskin en düşük olduğu ülke ise Katar. Yapılan incelemeler, Basra Körfezi'nde bulunan ülkede doğal afet riskinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Tabi ülkenin ekonomik açıdan da gelişmiş olması, nadiren yaşanan doğal afetlere hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor...