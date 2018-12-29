1 Ocak'ta uygulamaya girecek olan "ücretli plastik poşet satışı" önlemi, doğamızı korumak için yeterli olmayacak. Birey olarak da çevremize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Herkesin katkıda bulunabileceği, küçük ama etkili yöntemlere göz atalım.

1 Ocak'tan itibaren plastik poşet kullanımı için ücretli dönem başlıyor. Doğamıza en çok zararı veren maddelerden biri olan plastiğin kullanımının azaltılması için atılan bu adım, çok önemli fakat ne yazık ki tek başına yeterli değil. Çevremize, canlılara bu kadar büyük zarar veren bir maddeyi hayatlarımızdan nasıl çıkarırız, hep birlikte inceleyelim.

Plastik kullanımı aslında hepimizin el birliği ile farkında olmadan doğaya ve çevremize verdiğimiz en büyük zararlardan biri. Tahmini olarak yaklaşık 1000 senede doğadan yok olan bu atıklar milyonlarca canlının ölümüne de neden oluyorlar. Yapılan araştırmalarda ne yazık ki ülkemiz plastik tüketimi konusunda oldukça üst sıralarda yer alırken, Akdeniz'in kirliliğinin de büyük bir kısmının yine Türkiye kaynaklı olduğu açıklandı. Tüm bu göstergeler artık imdat çağrısı olarak alındı ve tıpkı çoğu ülkede olduğu gibi el birliğiyle çalışmalara başlandı. Market vb alışverişlerde yüksek miktarlarda kullanılan poşet kullanımına artık bir ücret getirildi. Salı gününden itibaren 25 kuruşa satılacak poşetlerin fiyatlarına, her sene zam gelecek. Atılan bu adım muhakkak ki poşet tüketiminde bir azalma sağlayacak fakat doğaya salınan plastik atıkların sayısı o kadar çok ki, sadece bu önlem yeterli olmayacak.

Peki sorumlu bireyler olarak, bizler ne yapmalıyız?

Yetkililer tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmenin doğayı korumanın en önemli yollarından biri olduğunu belirtiyolar. Bunun yanı sıra, tek kullanımlık ürünlerin satın alınmasından mümkün olduğu kadar uzak durulması gerektiğini ifade ediyorlar. Kişi başına tüketilen plastik adedi ülkemizde çok yüksek. Plastik şişelerde satılan sular, bu tüketimin büyük parçası oluyor. Bu tarz tek kullanımlık tercihler yerine termoslar, kağıt bardaklar kullanarak bireysel olarak sizlerde çevrenin korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Bir diğer problem ise geri dönüşüme yeteri kadar özen gösterilmemesi oluyor. Plastik atıklar toprağa karışmadığı için, çöp olarak doğada kalmaya devam ediyor. En üzücü tablolardan biri ise denizlerimizde yaşanıyor. Her yıl yüzlerce deniz canlısı, yemek zannedip plastik atık tükettiği için yaşamlarını kaybediyor. Geri dönüşüme herkesin destek vermesi gerekiyor fakat öte yandan üretilen plastik miktarı o kadar çok ki, geri dönüştürülebilen miktar, bunların sadece %1'i oluyor. Aynı zamanda geri dönüşüm tesisleri yeterli kapasiteye sahip olmadığı için de etkili bir dönüştürülme işlemi gerçekleştirilemiyor.

Yetkililer pazar, market alışverişlerinde kullanılan plastik poşetler yerine fileler, kağıt torbalar, kese kağıtları gibi alternatifler sunuyor. Tabii burada sadece bireylere değil kurum ve kuruluşlara da büyük görevler düşüyor. Hali hazırda bu tarz ürünler çok sık bulunmuyor. Vatandaşların böyle bir yönelim göstermesi için, piyasada bu ürünlerin varlığının arttırılması ve günlük hayata entegre edilmesinin kolaylaştırılması gerekiyor.

Doğayı ve çevremizi korumak hep beraber gerçekleştirebileceğimiz bir eylem. Oluşan kirliliğin boyutları, zarar verici bir hale geleli uzun zaman oldu. Doğanın başına gelenlerden aslında hepimiz sorumluyuz. Ne yazık ki hep birlikte yapılan ihmallerden, dikkatsizlikten ve önemsememekten yine hep birlikte zarar göreceğiz. Biz de Webtekno ekibi olarak yeni yılın, bu anlamda açılacak yeni bir sayfa olmasını ve daha temiz bir gelecek için güzel adımların atıldığı bir sene olmasını umuyoruz.