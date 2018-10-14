Doğanın Güzelliğine Hayran Kalacağınız 22 Fotoğraf

Yapılan araştırmalara göre insanlığın Dünya üzerinde ürettiği atıkları gidermesi için Dünya büyüklüğünde 2 gezegene daha ihtiyacı var. İnsanlığın yarattığı bu kirliliği temizlemesi şart. Çünkü doğa sadece fiziksel yaşamımızı değil, aynı zamanda duygusal istikrarımızı da korumaktadır.
Dünyanın başlangıcından beri süregelen habitat; bizi şaşırtmayı asla bırakmaz ve yaratıcılığı, gezegendeki en mimari akılları bile gölgede bırakabilir. Bright Side'dan derlediğimiz haberimizde doğanın; sizi hem şaşırtacak hem de rahatlatacak tamı tamına 20 fotoğrafını listeledik.
1. Dev Bir Kalamar Sahilde Mürekkep Banyosu Yapmış
2. Un-bee-lievable (İnanılmaz)
3. Şeftalinin Üzerinde Sinek Kuşu Yuvası
4. Görünen O Ki Thor Dünya'ya Geri Gelmeye Karar Vermiş
5. Peru'daki Nefes Kesen Gökkuşağı Dağları
6. En Heavy Metal'cı Ağaç
7. Yeni Bir Günün Başlangıcı
8. Bezi Tutan Bir Sarmaşık
9. Doğanın Yaratıcılığı
10. Kanada'daki Kalamalka Gölü, Rengini Bir Yıl İçinde Camgöbeği'nden İndigo'ya Değiştiriyor
11. Geometrik Şekiller
12. Sabah-ı Şerif
13. Deniz Kızı'nın Evi Herhalde
14. Yaklaşan Sonbaharı Özleyenler?
15. Çiçekleri Hiçbir Şey Durduramaz
16. Cidden Hiçbir Şey Durduramaz!
17. Brezilya'da Geniş ve Göz Kamaştırıcı Beyaz Kum Tepeleri
18. Bu Mükemmel Renk Karmaşasının Sebebi Bakterilerden Kaynaklanıyormuş
19. Mavinin Milyon Tonu
20. Havada Aşk Var
21. Kilauea Volkanı'ndan Lav Akışı
22. Haberimize Emoji Bırakmayana Musallat Olur