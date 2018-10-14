  • Doğanın Güzelliğine Hayran Kalacağınız 22 Fotoğraf

Doğanın Güzelliğine Hayran Kalacağınız 22 Fotoğraf

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Sahip olduğumuz doğayı kirletmeye sürekli devam ediyoruz. İnsanlık doğaya zarar vermekteyken, doğa ise güzelliklerini bizden esirgemiyor.

Yapılan araştırmalara göre insanlığın Dünya üzerinde ürettiği atıkları gidermesi için Dünya büyüklüğünde 2 gezegene daha ihtiyacı var. İnsanlığın yarattığı bu kirliliği temizlemesi şart. Çünkü doğa sadece fiziksel yaşamımızı değil, aynı zamanda duygusal istikrarımızı da korumaktadır.

Dünyanın başlangıcından beri süregelen habitat; bizi şaşırtmayı asla bırakmaz ve yaratıcılığı, gezegendeki en mimari akılları bile gölgede bırakabilir. Bright Side'dan derlediğimiz haberimizde doğanın; sizi hem şaşırtacak hem de rahatlatacak tamı tamına 20 fotoğrafını listeledik.

1. Dev Bir Kalamar Sahilde Mürekkep Banyosu Yapmış

2. Un-bee-lievable (İnanılmaz)

3. Şeftalinin Üzerinde Sinek Kuşu Yuvası

4. Görünen O Ki Thor Dünya'ya Geri Gelmeye Karar Vermiş
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5. Peru'daki Nefes Kesen Gökkuşağı Dağları

6. En Heavy Metal'cı Ağaç

7. Yeni Bir Günün Başlangıcı
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8. Bezi Tutan Bir Sarmaşık
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9. Doğanın Yaratıcılığı

10. Kanada'daki Kalamalka Gölü, Rengini Bir Yıl İçinde Camgöbeği'nden İndigo'ya Değiştiriyor

11. Geometrik Şekiller

12. Sabah-ı Şerif

13. Deniz Kızı'nın Evi Herhalde
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14. Yaklaşan Sonbaharı Özleyenler?
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15. Çiçekleri Hiçbir Şey Durduramaz

16. Cidden Hiçbir Şey Durduramaz!

17. Brezilya'da Geniş ve Göz Kamaştırıcı Beyaz Kum Tepeleri

18. Bu Mükemmel Renk Karmaşasının Sebebi Bakterilerden Kaynaklanıyormuş
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19. Mavinin Milyon Tonu

20. Havada Aşk Var

21. Kilauea Volkanı'ndan Lav Akışı
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22. Haberimize Emoji Bırakmayana Musallat Olur

Kaynak : https://brightside.me/creativity-photography/20-photos-proving-that-nature-never-stops-surprising-us-598710/
Etiketler: ilginç, doğa, Küresel Isınma
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