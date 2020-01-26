Doğru Olduğuna İnanamayacağınız 15 Bilgi

Genel kültür edinmek asla vazgeçmeyeceğimiz şeylerden biri. Winnie the Pooh'un cinsiyetinden tutun da sıcak ve soğuk suyu onların sesini dinleyerek ayırt edebilmeye kadar çok sayıda bilgi, birçok kişi tarafından 'inanılmaz' olarak nitelendiriliyor.

Gündelik hayatımızda edindiğimiz genel kültür, asla vazgeçemeyeceğimiz ve edinmeye devam etmekten sıkılmayacağımız şeylerden biri. Eğer biriyle aranızda bulunan buzları eritmek ya da bir diyaloğa başlamak istiyorsanız bu tip inanılmaz, ilginç ve havalı bilgileri öğrenmek işinize yarayabilir.

Örneğin, İskoçya'nın milli hayvanının tek boynuzlu at olduğunu bilmekle işe başlayabilirsiniz. İşte öğrendiğiniz zaman inanamayacağınız 15 yeni bilgi:

1. Suyun sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu çıkardığı ses dinleyerek söyleyebilirsiniz

İngiliz bir duyumsal markalaştırma şirketi Condiment Junkie'nin yaptığı bir deneyde, insanlardan bir bardak suyun sıcak mı soğuk mu olduğunu söylemeleri isteniyor. İlginçtir ki insanlar farklı sıcaklıklardaki suyu, onların seslerini dinleyerek ayırt edebiliyor.

2. Bir iskambil destesinin farklı sıralanış sayısı, dünyadaki atom sayısından fazladır

İçinde 52 tane kart bulunan bir oyun kartları destesini kaç farklı şekilde sıralayabilirsiniz? Cevabı, dünyadaki atomların sayısından daha fazla: Sekiz rakamının sağına tam 67 tane sıfır koyun ve bu sayıyı okumaya çalışın...

3. 'Eşek yüküyle' deyince gerçek bir ölçü söylemiş oluyorsunuz

Özellikle Britanya İngilizcesinde kullanılan ve "çok ağır yüklü" anlamına gelen "buttload" sözcüğü, gerçek bir ölçüye tekabül ediyor: 126 galon, yani 476 litre...

4. Kleopatra, Ay'a ilk insanın gidişine, piramitlerin inşasından daha yakın zamanda yaşadı

Mısır Kraliçesi Kleopatra, milattan önce 69 ila 30 yılları arasında yaşadı. Bu da demek oluyor ki Kleopatra'nın yaşadığı yıllarla Ay'a ilk insanın gittiği 1969 tarihine olan mesafesi, piramitlerin inşa edildiği milattan önce 2560 tarihine kıyasla daha yakın. Başka bir deyişle Kleopatra, iPhone'un icat edilişine piramitlerin inşasına göre daha yakın bir zamanda yaşadı.

5. Anne yunuslar, hamileyken bebeklerine şarkı söyler

Anne yunuslar, bebekleri karınlarındayken onlara 'imza ıslığını' öğretir. Yunus dünyasında bu ıslık onların isimleridir ve bu ıslıkla birbirlerini tanırlar.

6. Dev mantarlar

Bundan 400 milyon yıl kadar önce, doğada dev mantarlar bulunuyordu. Dev derken, gerçekten dev: yaklaşık 7 metre boyunda mantarlar...

7. Bal bozulmaz.

Bal, bozulmayan tek besindir. Evet, aldığınız bir balı saklarsanız sizin torunlarınızın torunlarının torunlarının torunlarının torunları dahi o balı yiyebilir. Bal, sadece yıllar içinde kristallenebilir. Tabii ki kristallenmiş balın içine su döküp onu ısıtırsanız balı eski haline döndürebilirsiniz.

8. Norveç, bir zamanlar bir penguene şövalyelik nişanı vermişti

Tuğgeneral Sir Nils Olav III, bir kral penguen ve İskoçya'daki Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Bu penguen tuğgeneral, Norveç Kraliyet Muhafızları'nın maskotu ve başkomutanı. Nils'e şövalyelik unvanı Norveç Kralı Harald V tarafından verildi ve bu unvana sahip ilk penguen oldu.

9. İskoçya'nın milli hayvanı tek boynuzlu at

İskoçya'da tek boynuzlu at, pazar yerlerinde süsleme olarak yer alırken Forres'ta bir Ulusal Tek Boynuzlu At Müzesi bulunuyor.

10. Bugün içtiğimiz su dinozorların atıklarından türedi.

Bilim insanları, bugün insanların tükettiği suyun aslında ilk olarak dinozorların dolaşım sisteminden boşaltılan atıklardan oluştuğunu belirtiyor. Buna göre, dünyamıza hükmeden dinozorlar neredeyse gezegendeki tüm su kaynaklarını tüketiyordu ve insanlara düşen de dinozorların idrarlarıydı.

11. Lego dünyanın en büyük lastik üreticisidir

2011 yılında Lego 318 milyonun üzerinde lastik üretti. Bridgestone, Michelin, Goodyear gibi markaların şirket başına ürettiği lastik sayısıysa 200 milyonun altında.

12. Yüksek topuklu ayakkabılar Pers savaşçılar tarafından icat edildi

Yüksek topuklu ayakkabıların kökeni belirsiz ancak ilk tasvirler 1590 yılındaki Pers savaşçıların çizimlerinden kalma. Yüksek topukların at üstündeki savaşçılara üzengilere basmakta avantaj sağladığı tahmin ediliyor.

13. Piramitlerin inşa edildiği sırada tüylü mamutlar hâlâ yaşıyordu

Mısırlılar piramitleri inşa ettiği sıralarda, Wrangle Island adı verilen bölgede tüylü mamutlar hâlâ yaşıyordu. Mamutlar bu bölgede milattan önce 1650 yıllarına kadar yaşadı.

14. Büyük Patlama'nın kalıntılarını televizyonumuzdan görebiliriz

Televizyonumuzda gördüğümüz karıncalanmaların küçük bir kısmında, Büyük Patlama'dan arta kalan radyasonu görüyoruz. Başka bir deyişle evrenin oluşumunun küçük bir parçasını izliyoruz.

15. Winnie the Pooh aslında bir kız çocuğu

Kitaplarda ve çizgi filmlerde 'erkek' olarak geçmesine rağmen Winnie the Pooh'un esin kaynağı Winnipeg veya Winnie ismindeki bir dişi ayı.