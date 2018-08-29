Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) 2020’de Açılıyor

Türkiye tarihinin en büyük uzay araştırma projelerinden birisi olarak lanse edilen Doğu Anadolu Gözlemevi’nin açılış tarihi belli oldu. Erzurum’da inşa edilecek olan gözlemevi, ülkemiz sınırları içerisinden uzayın derinliklerini gözlemeye imkanı tanıyacak.

Erzurum ili sınırları içerisinde bulunan Konaklı Karakaya Tepeleri’nde inşasına başlanan Doğu Anadolu Gözlemevi, tamamlanır tamamlanmaz dünyanın en gelişmiş 3 gözlemevinden birisi olacak. 2020 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanan araştırma merkezi, dünyanın önde gelen astrofizikçilerini ve uzay bilimcilerini bir araya getirecek.

Doğu Anadolu Gözlemevi Proje Yürütücüsü Doç Dr. Cahit Yeşilyaprak, halk için de uzay gözlem şenliklerinin düzenlenebileceğini söyledi. Yeşilyaprak, Sabah’a yaptığı açıklamalarda "Erzurum'a gelme imkanı bulamayan vatandaşlarımız, canlı yayınlarlarla uzayı evlerinden de izleyebilecekler" dedi.

Doğu Anadolu Gözlemevi’nin kubbesinin kurulmasına bu sene içerisinde başlanacak. Yeşilyaprak, teleskobun optik işlemlerinin tamamlandığını söyleyerek, “İtalya'da fabrika testi için kurulumu tamamlandı. Fabrikadaki optik testleri başlayacak, yaklaşık 6-7 ay sürecek. İnşaat ise gelecek yıl tamamlanacak. Gelecek yıl itibarıyla kubbe kurulmuş olacak. Teleskop parçaları da İtalya ve Belçika'dan getirilerek kurulumuna başlanacak. Yaklaşık 1 yıl da teleskopun kurulumu sürecek. 2020'nin son aylarında da ilk ışığı almayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Doğu Anadolu Gözlemevi’nin halka açık etkinliklerle toplumumuzun uzaya yönelik ilgisini pekiştirmesi sağlanacak. Bu yapı içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar, büyük astronomik keşifleri de beraberinde getirebilir.

Merkezin tamamı 200 milyon TL’ye mal edilecek.