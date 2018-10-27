Sevdiklerimize hediye seçme konusu her zaman biraz zorlayıcı bir durum. Ancak eğer hediye almak istediğiniz kişi teknolojiye düşkünse işler biraz daha kolay diyebiliriz.

Hediye seçerken herkesin kafasında kenarına tik atılacak basit bir liste olur; hoşuna gitsin, işini görsün, severek kullanacağı bir şey olsun. Ancak çoğu zaman bu kriterlere uyacak yaratıcı hediyeler bulmak çok da kolay olmuyor. Bu noktada kolaylık sağlayan şeylerden biri de teknoloji düşkünü birine hediye almak. Çünkü malum, söz konusu teknolojik ürün olduğunda binlerce seçenek var ve hepsi de kullanışlı ve iş gören şeyler. Biz de 5 üründen oluşan güzel bir 'hediyelik' liste hazırladık.

Ürünler hakkında detaylı bilgi için, ürün başlıklarında bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Akıllı saatler her geçen gün popülaritesini artırıyor ve arası teknolojiyle iyi olan birine alınabilecek en iyi hediyelerden biri haline geldi diyebiliriz. Oldukça fazla seçenek olsa da Xiaomi Amazfit Bip Youth Edition, adım sayma, nabız ölçme, fitness takibi ve uyku takibi özellikleriyle birlikte fiyatıyla da dikkat çeken bir ürün.

Tabii ki söz konusu teknoloji sever birine hediye almak olduğunda akla ilk gelenlerden biri de powerbank. Hızlı şarj özelliği ve güvenilirliğiyle Xiaomi Mi 2C 20000 mAh QC 3.0 Powerbank de seçenekler arasında göze çarpanlardan biri.

Tercihini akıllı bilekliklerden yana kullanmak isteyenler için ise Bix MyBand Sports'a göz atabilirler. Pek çok akıllı bileklikten farklı olarak oldukça fazla fonksiyonu bulunan ürün, kullanım süresi olarak da oldukça başarılı.

Kaliteli ve dayanıklı bir kulaklık da oldukça hoş bir hediye olacaktır. Böyle bir kulaklık aramaya başladığımızda genellikle fiyatlar bizi üzse de hala fiyat-performans olarak dengeli ürünler bulmak mümkün. JUO Sports Bass da o ürünlerden biri, üstelik müzik çalar özelliği ile de oldukça dikkat çekici.

Aksiyon kameralar arasında uygun fiyatı ve başarılı performansı ile dikkat çeken ürünlerden biri olan SJCAM SJ4000 WiFi, hediye edildiğinde hayli mutlu edecek ürünlerden biri.