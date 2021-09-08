Yanlış Aileye Verilen Bebek,19 Yıl Sonra Dava Açtı

İspanya'da 19 yıl önce doğum sonrasında yanlış aileye verildiği ortaya çıkan bir kadın, babasıyla yapılan DNA testinin uyuşmaması sonucunda 3 milyon euroluk tazminat davası açtı.

İspanya Bilbao'nun güneyindeki Logrono hastanesinde 19 yıl önce doğan bir bebek, küvezde bebeklerin karıştırılması yüzünden yanlış aileye verilmiş ve 19 yıl boyunca her şeyden habersiz bir şekilde hayatına devam etmiş.

19 yaşındaki kızın büyük annesi, babasını küçük kıza iyi bakmadığı için mahkemeye vermiş ve mahkemenin talep ettiği DNA testi doğrultusunda kızın aileyle hiçbir bağı olmadığı ortaya çıkmış. Hastanenin yapmış olduğu hata yüzünden yanlış aileye verilen kadın, hastaneye tazminat davası açmaya karar verdi.

Karıştırılan diğer bebek durumdan şikayetçi değil

Olayın gündem olmasının ardından hastaneyi araştırdıklarını belirten La Rioja Bölgesel Hükümeti Sağlık Bakanı Sara Alba, hatayı yapan kişiyi tespit edemediklerini ancak böyle hataların günümüzde artık imkansız bir hale geldiğini dile getirdi.

Karıştırılan diğer bebek de durumdan haber edildi ancak kendisi, tazminat davası açacak kız gibi şikayetçi olmayacağını dile belirtti. Şu anda gerçek annesini bulabilmek için DNA sonuçlarını bekleyen kız, hastaneye açtığı davada 3 milyon euro tazminat talep etti.