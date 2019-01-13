Doktor Randevusunu Kaçıran Hastaların Ölüm Riski Artıyor

İskoçya'da 500.000'den fazla hastanın randevu geçmişini inceleyen araştırmacılar, randevularını kaçıran hastaların erken ölüm riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti. Ayrıca zihinsel sağlık sorunları yaşayan hastaların da ölüm riskinin 8 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Ross McQueenie'nin, Lancaster Üniversitesi ve Aberdeen Üniversitesi'nde çalışan meslektaşlarıyla birlikte yürüttüğü çalışma, bugüne kadar bu alanda yapılmış en geniş kapsamlı araştırma olma özelliğini taşıyor. 2013 ve 2016 yılları arasında, 3 yıl boyunca takip edilen 500.000'den fazla hastanın randevu geçmişinin incelendiği çalışmada, hastaların tıbbi geçmişi ile ölüm kayıtları ilişkilendirildi.

Hastaların verilerinin anonim olarak tutulduğu çalışmada şu bulgulara rastlandı:

Uzun süreli hastalıklara sahip hastaların büyük bir bölümünde, genel uygulama randevularının kaçırılma olasılığının artmış olduğu görüldü. Aynı hastaların, bir sonraki yıl büyük ölçüde ölüm riski altında olduğu gözlemlendi.

Yılda 2 veya daha fazla randevu kaçıran fiziksel sorunları olan hastalarda, randevusunu kaçırmayan hastalara göre ölüm riskinin 3 kart arttığı tespit edildi.

Yılda 2 veya daha fazla randevu kaçıran zihinsel sorunları olan hastalarda, randevusunu kaçırmayan hastalara göre ölüm riskinin 8 kart arttığı tespit edildi.

Dr. McQueenie, araştırma hakkında yaptığı açıklamada "Takip süresi boyunca uzun vadeli zihinsel sorun yaşayan hastaların genellikle intihara teşebbüs ettiği görüldü. Dolayısıyla doğal olmayan dış etkenlerden dolayı erken ölümler görüldü." ifadelerini kullandı. Araştırmada görev alan bir diğer araştırmacı Dr Ellis ise "Elde edilen sonuçlar, klinik görevlilerinin gözlemleriyle uyuşuyor. Özellikle uzun süreli zihinsel sorunlar yaşayan hastalar, yüksek ihtimalle birden fazla randevuyu kaçırıyorlar." dedi.

Araştırmalar, zihinsel sağlık hizmetlerine ne kadar önem verilmesi gerektiğini gösteriyor. Randevularını kaçıran hastaların, ölüm riskinin yüksek olması da çok önemli bir sonuç. Araştırmacılar, kesinlikle alınan doktor randevularının kaçırılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.