Lösemi hastalığı ile uğraşan ve uygun kök hücrenin bulunabilmesi için son 1 ayı kalan Öykü Arin'e hayat olmak için herkesi donör olmaya davet ediyoruz.

Oturup bir şeylere seyirci kalmak kimsenin yapmak istemeyeceği bir şey. Bu sebeple, bugün bizi takip eden bütün takipçilerimizden bir iyilik istiyoruz. Bir gün uyandığınızd, çocuğunuza, kardeşinize ya da arkadaşınıza kan kanseri tanısı konulabilir. Bu hiç kimsenin yüzleşmek istemediği ve yüzleşmemesini temenni ettiğimiz bir şey. Bugün sizlerden bir kardeşimiz için, sizin için ufak ama bir başkası için çok büyük bir şey isteyeceğiz: Küçük Öykü’ye hayat olmak.

Dünyadaki binlerce lösemi hastası çocuktan birisi olan Öykü Arin, hâlâ uygun kök hücre bağışı arıyor. Üstelik, bu sefer önemli bir nokta da var: Küçük Öykü’nün “kök hücre” naklinin yapılabilmesi için yalnızca 1 ayı kaldı. Bu duruma seyirci kalmak istemeyen bizler ise, birden fazla hayatı kurtarmak için herkesi kök hücre bağışçısı olmaya çağırıyoruz. Bu bahar daha mutlu günlere uyanmak isteyen küçük Öykü ve beraberindeki binlerce diğer çocuğa umut olmak için en yakın kan bağış noktasına giderek sizler de donör olabilirsiniz.

Bundan yaklaşık 3 ay önce Öykü’nün annesi Eylem Şen Yazıcı’nın da büyük destekleriyle başlayan kampanyada 110.000 donör bağışta bulundu. Bunun sonucunda pek çok hasta sağlığına kavuştu. Ancak ne yazık ki Öykü için hala uygun donör bulunamadı. Elimizde kalan son 1 aylık sürede daha fazla donöre ihtiyaç duyan Öykü’ye hep beraber umut olmalıyız.

Bir kan bağışında olduğu gibi basit bir adımla sizler de donör olabilirsiniz. Kızılay’ın kan alma hizmetlerine giderek kök hücre bağışı için donör olabilirsiniz. Haydi, son derece güzel bir bahar gününde, Öykü’nün yüzünü güldüren bir tebessüm olmak için, hep birlikte donör olmaya...

Nasıl bağış yapacağınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.