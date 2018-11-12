Dokunmatik Ekranlı Sony DualShock mu Geliyor?

Birleşik Devletler Patent Ofisi'nden sızdırılan bir patent, Sony'nin dokunmatik ekran destekli bir DualShock oyun kolu üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Sony Interactive Entertainment America, geçtiğimiz Ekim ayında DualShock oyun kontrolcüsüne ait patentini güncelledi. Birleşik Devletler Patent Ofisi tarafından belgelenen patente göre Sony, popüler oyun konsolu PlayStation’ın resmi oyun kolu olan DualShock’a dokunmatik ekran getirmeyi planlıyor.

Patent görselinde söz konusu dokunmatik ekran net bir şekilde görülmüyor olsa da patent metninde kablosuz oyun kolunun iki tuş takımı arasında kalan bölgede bir dokunmatik ekran bulunacağı açık bir şekilde belirtiliyor. Muhtemelen dokunmatik ekran kontrolünün temel amacı, Playstation üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak olacak.

Patent ile ilgili bir diğer soru işareti ise yeni kablosuz PlayStation oyun kolunun hangi konsol için piyasaya çıkacağı. Sony, dokunmatik ekranlı yeni oyun kolunu PlayStation 4 için bir alternatif olarak da piyasaya sürebilir, direkt olarak PlayStation 5 ile birlikte de piyasaya sürebilir. Aslına bakacak olursanız bu sorunun asıl yanıtı Sony’nin Ar-Ge bölümünde saklı.

Bildiğiniz gibi büyük şirketler pek çok patent başvurusunda bulunur ve bu patentler çoğu zaman gerçek bir ürün olarak karşımıza çıkmaz. Bu nedenle dokunmatik ekranlı DualShock oyun kolu için heyecanlanmak için henüz erken. Yine de PlayStation’ın artık bir disk takıp oyun oynadığımız bir cihazdan fazlası olduğunu düşünürsek dokunmatik ekran destekli bir oyun kolunun ihtiyaç haline geldiğini söyleyebiliriz.