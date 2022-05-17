Dokuz Eylül Üniversitesi CODEU Algoritma Yarışması Başlıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan CODEU Algoritma Yarışması, bu yıl da öğrencileri maceraya ortak olmaya davet ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi IEEE Computer Society tarafından 2021 yılında ilki düzenlenen CODEU Algoritma Yarışması bu sene tüm Türkiye’den tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açıldı.

Bu sene hibrit olarak düzenlenen yarışma İzmir çevresi bölgelerden yarışmaya yüz yüze katılacak yarışmacıları kampüs içerisinde ağırlayabilme imkânı sunuyor.

Siz de bu maceraya katılabilir ve ödüller kazanabilirsiniz!

CODEU (Dokuz Eylül Üniversitesi Computer Society) kazananlara çeşitli ödüllerin yanı sıra yarışma boyunca yapılacak çekilişler ile heyecanı hep taze tutmayı amaçlıyor.

Siz de 1 ila 3 kişilik bir ekip oluşturarak yarışmaya katılabilir ve maceraya dahil olabilirsiniz. Üstelik 27 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinliğe tüm üniversite öğrencileri davetli.

Siz de 1 ila 3 kişilik bir ekip oluşturarak yarışmaya katılabilir ve maceraya dahil olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ieeedeucs Instagram sayfasına ulaşabilir ve başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.