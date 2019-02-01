Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı (DETECH), IEEE DEU tarafından ikincisi düzenlenen bir teknoloji ve mühendislik etkinliğidir.

Alanında yetkin konuşmacıların teknik bilgiler sunmasının yanında iyi bir mühendis olma yolunda ihtiyaç duyulan tecrübe aktarımlarıyla da geleceğin mühendis adaylarının kariyer planlamalarında yol gösterici olacaktır.

Geleceğe damga vuracak bir çok merak uyandırıcı konunun konuşulacağı DETECH’te ilgi duyduğunuz konularda sorularınıza profesyonel bir bakıştan cevap bulma şansı elde edebilirsiniz. Network aralarında ise hem konuşmacılarla hem de Türkiye’nin her tarafından gelen katılımcılarla geleceğinizi şekillendirecek bağlantılar kurabilirsiniz.

Etkinlik konuşmacıları şu şekildedir;

Engin ERTİLAV (Yapıkredi)

Yeşim BAYRAMLI (Havelsan)

Sezen Sungur SARAL (Reeder)

Yusuf YEŞİL (Yesil Science)

Selin TÜRKMENOĞLU (Philips)

Caner ÇANAK (Turkcell)

Erman TAYLAN (Koç Finans)

Hakan BOZ (Uşak Üniversitesi)

Utku KÖSE (Uşak Üniversitesi)

Berkan BAYRAM (TEHAD)

Özge GÜRBÜZ (HUAWEI)

TRENDYOL Ekibi

Tacettin KÖPRÜLÜ (Havelsan)

HIZIR Ekibi

Murat MERDİN (MET)

Ömür ÜNSAL (Nestle)

Ali Rüstem ASLAN (İTÜ)

Teknik yönünün yanında sürpriz hediye çekilişleriyle eğlenceli hale getirilen, lezzetli yemeklerle zenginleştirilen DETECH, akıllarda iz bırakacaktır.

22-23-24 Şubat 2019 tarihlerinde 3 gün olacak etkinliğe siz de katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kayıt formunu doldurmak. Etkinlik konuşmacılarına eklemeler olacaktır. Bu nedenle en güncel gelişmeler için etkinliğin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.