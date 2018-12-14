Pek çok kullanıcıya gönderilen yeni bir e-posta, Bitcoin ile fidye ödemeyi kabul etmeyen kişileri iş yerini, okulunu ya da bulunduğu bölgeyi patlatmakla tehdit ediyor.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, dolandırıcıların en büyük kozu haline gelmiş durumda. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere anadili İngilizce olan pek çok ülkede bazı kişiler bulundukları iş yerine, okula ya da bölgeye bomba yerleştirildiğine dair bir e-posta alıyorlar. E-postayı gönderen kişilerin ulaştıkları kişilerden talep ettikleri şey ise 20 bin dolar değerinde Bitcoin.

Birleşik Devletler polisi tarafından yapılan açıklamaya göre sadece New York kentinde 13 kişi söz konusu e-postayı almış durumda. İngiltere’de de bir kişi benzer bir e-posta aldığını rapor etti ancak olayın aynı kişiler tarafından mı gerçekleştirildiği bilinmiyor. Ayrıca Kanada ve Yeni Zelanda’da da bazı kişiler söz konusu tehdit mesajını almış durumdalar.

Tehdit mesajlarının her biri farklı bir metin içeriyor ve hepsi farklı e-posta adresleri üzerinden alıcılara iletiliyor. New York Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre ilk incelemelerde fidye için Bitcoin gönderilmesi istenen 3 farklı Bitcoin cüzdanı tespit edilmiş durumda. Ulusal çapta kaç kişinin tehdit e-postası aldığı ise henüz bilinmiyor.

Tehdit e-postaları nedeni ile yalnızca Kanada’nın Toronto şehrinde 5 metro istasyonu tahliye edilmiş durumda. Ayrıca Birleşik Devletler’de de içlerinde Call of Duty oyununun geliştiricilerinden olan Infinity Ward’ın da bulunduğu pek çok okul, hastane ve işletme tahliye edildi. Polis ise paylaştığı tweet ile e-postayı alan kişilerin mesajı ciddiye almamasını tavsiye etti.