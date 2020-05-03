Dolandırıcılar, Çaldıkları Bilgileri Sosyal Medyada Satıyor

Çeşitli yöntemlerle kişilerin bilgilerini toplayan dolandırıcıların, bu bilgileri sosyal medya platformları üzerinden satışa çıkardığı belirlendi. Sosyal medya platformları ise bu konuda yeterince önlem almamakla suçlanıyor.

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte insanların en büyük çekincelerinden biri bilgi güvenliği oldu. Kötü niyetli kişiler sürekli olarak yeni yöntemler bulmaya ve kişilerin kimlik bilgilerini satmaya yönelmiş durumda.

Normal şartlar altında bu tür bilgilerin Darknet ve Deepweb gibi ortamlarda satılması beklenir. Which? tarafından yapılan bir araştırmaya göre Facebook, Instagram ve Twitter’da yer alan 50’den fazla sayfada çalınan bilgiler satılıyor ve paylaşılıyor. Bu bilgiler arasında kredi kartı bilgileri, Netflix hesapları gibi pek çok farklı şey var. Sayfalar kapatılsa bile veriler kalıyor.

Facebook ve Twitter bu tür hareketlere karşı

Facebook ve Twitter, bu tür aktivitelere platformlarında izin verilmeyeceğini ve bu hareketlere karşı önlemler alınacağını açıkladı. Koronavirüs pandemisi öncesinde başlayan çalışmalarda bir adamın tam adının, doğum tarihinin, ev adresinin, telefon numarasının, kredi kartı ve sosyal güvenlik numaralarının internette paylaşıldığı ortaya çıktı.

Facebook o dönemde kendisine bildirilen bu 4 aylık gönderiyi kaldırmamış ve bu paylaşımın topluluk standartlarına aykırı olmadığını belirtmişti. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise firma, bu harekete karşı harekete geçtiğini ve söz konusu içerikleri kaldırdığını söylemişti. Facebook, bu tür dolandırıcılık aktivitelerini platformda barındırmayacağını ve bildirilen sayfalara karşı harekete geçtiklerini ifade etmişti.

Twitter’da "suç pazarı"

Twitter’da ise içinde 13 bin pounddan fazla meblağ olan kredi kartlarına ait bilgiler yalnızca 100 pounda satılıyor. Üç kredi kartına ait bilgiler ise yalnızca 200 pounda alıcı buluyor. Sahte pasaportlar için ise 3.000 pound talep edildiği görülüyor.

Bu türden bilgileri satanların kendi aralarında bir jargon geliştirdiği de ifade edilirken, Twitter algoritması nedeniyle bu jargondaki birilerini takibe başladığınızda başka satıcılar ve dolandırıcılar da tavsiye edilen kişiler arasında gözükmeye başlıyor.

Twitter bu tür suçla ilişkili hesapları askıya aldığını açıkladı. Öte yandan sosyal medya platformlarının ne kadar hızlı suç için kullanılabildiği de bir kez daha belli olmuş oldu. Bu tür hareketlerin çok ciddi sonuçları olabiliyor.

Kişisel verileri korumak

İnternet var olduğu sürece birileri kötü niyetli hareketlerde bulunurken birileri de güvenlik sistemlerini geliştirecek. Bu döngü devam ederken bizim yapmamız gereken ise bilgilerimizi hedef alanlara karşı kendimizi korumak olacaktır.

Dolandırıcılar kişisel bilgileri çalmak için Phishing gibi farklı ve sofistike yöntemler kullanabiliyor. Bizim ise mümkün olan durumlarda çift faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemlerini almamız, her sitede aynı şifreyi kullanmamamız, internette ziyaret ettiğimiz sayfaların güvenliğinden emin olmamız gerekiyor.