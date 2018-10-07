Kart aidatlarının geri ödeneceği yalanıyla kandırılan 740 kişiden toplamda 1 milyon 529 bin TL elde edildi.

Kendilerini çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar kredi kartı aidatları ve kredi dosya masraflarını iadesini sağladıklarını söyleyerek kredi kartı bilgilerini aldıkları vatandaşlardan hizmet bedeli adı altında 1 milyon 529 bin TL elde etti. Bu yöntemle 740 kişiyi dolandıran 31 kişi hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İstanbul’da 2016 yılında çağrı merkezi şeklinde sistem kuran dolandırıcılar, vatandaşları internet üzerinde arayıp kart aidatları ve kredi dosya masraflarının iadesini sağladıklarını söyleyip inandırdılar.

Herhangi bir banka aracılığı olmadan yüksek tutarlı iadeleri gerçekleştirecekleri yönünde bilgiler veren dolandırıcılar, ikna ettikleri vatandaşlardan hizmet bedeli adı altında bir komisyon talep ettiler. Komisyon tahsilatının yapılabilmesi için de vatandaştan kredi kartı bilgilerini istediler. Aldıkları bilgilerle de kredi kartlarından para çekimi yaptılar.

Komisyon ücreti alınmasına rağmen dosya takipleri ve iade işlemleri gerçekleşmeyen 41 mağdur savcılığa başvurdu. Savcılığın yaptığı tespitlere göre, 740 kişiden toplamda 1 milyon 529 bin TL tutarında komisyon bedeli adı altında çekim yapılmış.

Savcılık, yakalanan 31 şüpheli hakkında “Başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.