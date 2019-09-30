Dolandırılmak İstenen Gencin Zekası, Olayı Tersine Çevirdi

İrlanda'da üniversite öğrencisi olarak yaşamını sürdüren 22 yaşındaki genç, kendilerini dolandırmaya çalışan dolandırıcıları dolandırdı. Yerel bir gazeteye konuşan genç, daha öncesinde de buna benzer olayların başına geldiği ve birkaç kez daha dolandırıcıları dolandırdığını ifade etti.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte dolandırıcıların takitikleri de değişmiş durumda. Eskiden kısa mesajlar ve telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılık yöntemleri hala devam ediyor ancak artık dolandırıcılar, gönderdikleri sahte e-postalarla insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Ancak bu kez işleri çok da istedikleri gibi gitmeyen dolandırıcılar, uyanık bir gencin ağına takılarak kendileri dolandırıldılar.

Bu seferki dolandırıcılık olayı İrlanda'da yaşandı. 22 yaşındaki Ross Walsh isimli bir üniversite öğrenci, kendisini bir bankacı olarak tanıtan "Solomon Gundi" isimli birisinden ilginç bir e-posta aldı. Gundi, kurmuş olduğu şirketinin yarısının hissesi için Walsh'tan 1.000 sterlin istedi. Dolandırıcının söylediklerine göre Walsh, dolandırıcıya göndereceği 1.000 sterlin karşılığında şirketin yüzde 50'lik hissesine sahip olacaktı. Walsh'ın eğlence için bu dolandırıcıya cevap vermesi üzerine ise işler hiç beklenmedik bir noktaya ulaştı.

Dolandırıcıyla arasında geçen konuşmaları kamuoyu ile paylaşan Walsh, dolandırıcının teklifini fazlasıyla ilgi çekici bulduğunu söylediğini ve 1.000 değil tam 50 bin sterlin yatırmak istediğini söylediğini anlattı. Bu sırada da sahte bir banka dekontu oluşturan Walsh, fotoğrafını çektiği banka dekontunu dolandırıcıya göndererek ilgisini çekmeye çalıştığını aktardı. Bu görüntüden sonra ise dolandırıcı, Walsh'ın sahte dekontuna atlayarak paranın kendisine iletilmediğini söylemiş.

Dolandırıcıyla dalga geçmeye devam eden Walsh, aralarındaki konuşmaların anlaşılmaması ve vergilendirmeden de kaçınmak için dolandırıcıya, şifreli olarak konuşmak istediğini ve Gaelic Atletizm Birliği tarafından kullanılan terminolojiyi kullanmak istediğini söylemiş. Gundi'yi kendisine iyiden iyiye bağlayan Walsh, çalıştığı bankanın Gundi'nin hesabını sahte olarak belirlediğini ve bu yüzden de para gönderme işleminin başarısız olduğunu, ancak Gundi'nin kendisine 25 sterlin göndermesi halinde bankasıyla tekrar iletişime geçeceğini ve durumu izah edeceğini anlatmış. Gundi, Walsh'ın bu sözlerine inanarak 25 sterlin göndermiş.

25 sterlini hesabında gören Walsh, Gundi'ye durumu anlatmış ve gönderdiği 25 sterlini kanserle mücadele eden bir yardım kuruluşuna bağışladığını söylemiş. Üstelik Walsh, bağış makbuzunu Gundi'ye göndermeyi de ihmal etmemiş. Yerel bir gazeteye konuşan Walsh, bu durumla ilk kez karşılaşmadığını, daha öncesinde de bu tarz dolandırıcılık durumlarıyla karşı karşıya kaldığını ve birkaç kez dolandırıcıları dolandırmayı başardığını ifade etti.