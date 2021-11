Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün aldığı kararla tırmanışa geçen dolar, gün içerisinde 11,30'ları görerek yeni bir rekora imza attı. Yerli ve yabancı Twitter kullanıcıları da Türk Lirası'nın giderek daha da değersizleşmesine tepki gösterdi.

Türk Lirası dolar karşısında her gün, her saat değer kaybetmeye devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar, daha içinde bulunduğumuz haftada 10 TL olarak yeni bir rekor kırmıştı. Bugün ise 1 TL daha artarak 11 TL barajını aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faiz kararından yalnızca on dakika sonra dolar 44 kuruş arttı. 10.97 seviyesinde olan dolar, gün içinde 11,31 TL’yi gördü.

Dolarda bugün yaşanan sert artış, politika faizinin 100 baz puan indirilerek %15 olarak belirlenmesinin ardından geldi. Türk Lirası’nda yaşanan bu değer kaybı aynı zamanda kurdaki diğer dengeleri de değiştirdi. Şu anda Euro 12,61, İngiliz Sterlini 14,95, gram altın 663 TL değerinde. Buna ek olarak TCMB’nin faiz indirimine gittiği karardaki metinde Aralık ayında da bu artışın devam edeceğinin sinyalleri veriliyor. Faiz indiriminin gelecek ay da devam etmesi için açık kapı bırakan metin, TL üzerindeki baskının artmasına da yol açıyor.

Cumhurbaşkanı’nın TCMB açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen grup toplantısında "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Milletin sırtından faiz belasını kaldıracağız. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam" ifadelerini kullanmıştı. Toplantının ardından kendisine faizde bir düşüşe gidilip gidilmeyeceği sorulduğundaysa "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz...Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin" yorumunu yapmıştı.

Bugünse beklentileri doğrulayan bir kararla faiz düşürüldü ve dolar yeniden TL karşısında değer kazandı. Kurda her gün yaşanan bu sert dalgalanmalara karşı Twitter üzerinden de tepkiler yağmur gibi geldi.

İşte Twitter’dan gelen tepkiler:

İyiyim ben.

USD/TRY 10,90. Shiba Inu bile çok daha dengeli.