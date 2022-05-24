SON DAKİKA: Dolar, Yeniden 16 TL'yi Aştı!

1 ABD dolarının değeri, Türk Lirası karşısında 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16'yı aştı. Doların TL karşısındaki yükselişi, küresel piyasalardaki çöküşü takip etmesi üzerine gerçekleşti.

2021 yılı sonlarında peş peşe alınan politika faizinde indirim kararlarıyla geçtiğimiz yıl sonlarında 1 ABD dolarının değeri 18 TL’yi aşmış sonrasında açıklanan Kur Korumalı Mevduat Hesabı uygulaması ile yeniden 12 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Dolar, mayıs ayına kadar 14 TL seviyelerinde dolaşmış olsa da Mayıs’a girmemizle birlikte yeniden 15’in üstüne çıkmıştı.

Dolar/TL’deki yükseliş mayıs ayından beri sürmeye devam ederken bugün, dolarda nispeten kısa bir süre önce gördüğümüz baraja yeniden gelindi. 1 ABD doları, 20 Aralık’tan bu yana ilk kez 16 TL seviyesinin üstüne çıktı. Yılbaşından bu yana kurda yaşanan yükseliş ise %20’yi aştı..

1 ABD dolarının değeri 16 TL'yi yeniden aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı, 26 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak. Yeni faiz kararına dair beklentilerse faizin yeniden %14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.

Doların yeniden 16 TL'yi aşması sosyal medyada gündem oldu: