Ödediğiniz Parayı Kuruşuna Kadar Hak Eden 5 Akıllı Telefon

Değerlendirmesini yaparken dünya çapındaki fiyat politikasını göz önüne aldığımız, satış fiyatını sonuna kadar hak eden 5 akıllı telefon.

Ülkemizde her ne kadar dolar kuru akıllı telefon almak isteyen tüketicinin belini bükse de akıllı telefon üreticilerini ülkemizdeki fiyat politikaları üstünden yargılamamak gerekiyor. Sizler için 2018 yılına damgasını vurmuş ve global fiyatıyla etiket fiyatını sonuna kadar hak eden cihazları inceliyoruz. (Not: Dolar kuru güncel olarak 6.24 TL'den alınmıştır)

OnePlus 6

2018 yılının uygun fiyatlı cihaz varyasyonları arasında en başarılı cihazlarından biri olan OnePlus6, fiyat/ kalite performansıyla adeta büyülüyor. 530 dolarlık (3306 TL) etiket fiyatına sahip olan cihaz, kablosuz şarj desteği, OLED ekran ve üstün bir kamera performansı gibi birçok artıysa fiyatının ötesinde bir ürün. Qualcomm Snapdragon 845 gibi iddialı bir işlemciye sahip olan OnePlus 6, 6GB RAM’i ile tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte. Üstelik hızlı şarj özelliği bulunduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Samsung Galaxy Note9

Etiket fiyatı anlamında 1000 dolarlık (6.240 TL) yüksek bir fiyata sahip olsa da karşınızdakinin Samsung’un en başarılı akıllı telefonu olarak lanse edilen bir cihaz olduğunu unutmamak gerekiyor. 6.4 inçlik, yüksek batarya kapasiteli bu cihaza dair incelememizi aşağıdaki bağlantı yoluyla izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S9

Tasarım anlamında Samsung Galaxy S8 ile arasında büyük farklar bulunmayan S9, 720 dolarlık (4.491 TL) fiyatı düşünüldüğünde: OLED ekran, yüksek performanslı bir kamera, dahili kalp atış hızı monitörü, parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma, hızlı şarj, kablosuz şarj ve kulaklık girişi gibi özellikleriyle takdiri hak ediyor.

LG G7 Thinq

Adeta Android’in iPhone X’u olarak değerlendirilen LG G7 ThinQ, 750 dolarlık (4.679 TL) fiyatıyla: Snapdragon 845 yonga setini, kablosuz şarj özelliğini, su geçirmezliği, yüksek çözünürlüklü kamera konfigürasyonunu ve başarılı ses çıkışını, 6.1 inçlik bir ekran ile sizlere sunuyor.

Moto G6

Fiyatıyla gönülleri kazanan Moto G6, 250 dolarlık (1.560 TL) bütçe dostu etiket fiyatına karşılık oldukça başarılı bir telefonu tüketiciye sunuyor. 5.7 inçlik ekranı, hızlı şarj desteği ve fiyatına oranla oldukça başarılı kamerasıyla göz dolduran Moto G6, Snapdragon 450 yonga setiyle makul bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.