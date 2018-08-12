Steam, Oyun Ücretlerine Zam Yapmayı Hedefliyor

Uzun yıllardır dolar kuruna karşı durarak ülkemizde dijital oyun sektörünün gelişmesine olanak tanıyan Steam, güncel dolar kuruna göre bu desteği önemli ölçüde kesmeye hazırlanıyor.

Bir süredir orantısız bir şekilde ilerleyen dolar kuru, son bir hafta içerisinde iyice kontrolden çıkarak teknoloji ürünleri başta olmak üzere pek çok ürüne zam gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda Apple, Samsung gibi markalara ait telefonlara zam gelmiş olsa da yakın zamanda yeni bir zammın da kapıda olduğu düşünülüyor. Böyle bir atmosferde, uzun yıllardan beri dolar kurunu sabitleyerek Türk oyuncuların gözünde bir kahraman olmayı başaran Steam de zam uygulamak zorunda kalabilir.

Steam dışındaki oyun marketlerinde oyun fiyatları 350 - 500 TL arasında seyrederken Steam ülkemizde dolar kurunu hala 1.5 TL olarak uyguluyor. 2014 yılında Türk Lirasına geçen oyun satış platformu o dönemlerde 2 TL olan dolar kurunu yok sayarak oyun tutkunlarını çok sevindirmişti.

Bunca yıldır sürekli yükselen dolar kuruna karşı direnen Steam, 1 doların 6.4 TL olduğu günümüzde mecburi bir zam politikası izlemek zorunda kalabilir. Normal ülkelere nazaran çok daha uygun fiyatlı oyun satın almamızı sağlayan Steam’in uygulayacağı olası zam miktarı zamın uygulandığındaki dolar kuruna göre muhtemelen daha düşük tutulacaktır.

Bu haberimizle birlikte bir de anket ayarlayalım. Sizce Steam yeni bir zam uygular mı, yoksa buna gerek duymaz mı? Anketimize katılarak görüşünüzü bildirebilirsiniz.