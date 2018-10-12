Dolar kurundaki artış bildiğiniz gibi en çok teknolojik ürünleri vurdu ancak yine de uygun alternatiflere ulaşmak her zaman mümkün.

Artık teknolojik bir ürüne ihtiyacımız olduğunda geniş bir pazar araştırması yapmadan bir şey satın almıyoruz çünkü her şey ateş pahası. Hal böyle olunca da hem fiyatıyla memnun edecek hem de performansıyla üzmeyecek ürünler bulmak hayli uğraştırıcı oluyor çünkü internet bu konuda dipsiz bir kuyu bildiğiniz gibi. Biz de uygun fiyatlı ve kaliteli kulaklık arayışında olanlara kolaylık sağlayacak bir liste hazırladık ve 6 başarılı ürünü beğeninize sunduk.

Ürünlerin hepsine en uygun fiyatlarıyla Teknostore üzerinden ulaşabilirsiniz. Ürün başlığında bulunan bağlantıya tıklarsanız, doğrudan ürünün Teknostore sayfasına yönlendirileceksiniz.

Çağrı yanıtlama ve müzik kontrolüne imkan veren ve uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, 3.5mm jack girişi bulunan tüm telefonlar ile uyumlu. Kulaklığın tuş fonksiyonları ise yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor.

Fiyat: 13.90 TL

Telefon görüşmeleri ve yüksek seste müzik dinleme için son derece kullanışlı olan LinkTech E3, sunduğu 4 farklı renk seçeneğiyle de dikkat çekiyor.

Fiyat: 19.90 TL

Xiaomi'nin en çok tercih edilen uygun fiyatlı kulaklıklarından olan Piston Basic Edition, hem tasarımı ve dayanıklılığı hem de ses kalitesi ile tercih edilesi bir ürün. 3.5mm jack girişi bulunan tüm telefonlar ile uyumlu olan kulaklık, aynı zamanda çağrı yanıtlama ve müzik kontrolü de sağlıyor.

Fiyat: 49.90 TL

Kulak içi kulaklık kullanmayı sevenlerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir ürün olan Rock Space Mufree, konforlu tasarımı ve uygun fiyatıyla kulaklık arayışında olanları memnun edecek bir ürün.

Fiyat: 49.90 TL

Bluetooth 4.2 desteği sayesinde uyumlu mobil cihazlara kolaylıkla bağlanan iPiPOO IL93BL, 6 saat konuşma ve 4 saat müzik dinleme süresine sahip. Ürünün şarj süresi ise 1.5 saat.

Fiyat: 69.90 TL

Sahip olduğu Micro SD kart girişi sayesinde telefona bağlı olmadan müzik çalar desteği sunarak telefonunuza ya da başka bir cihaza ihtiyaç olmadan müzik dinlemenizi sağlayan JUO Sport Bass, hem fiyatı hem de özellikleri ile etkileyici bir ürün.

Fiyat: 69.90 TL

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