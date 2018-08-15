Dolar Nedeniyle Taksi Plakalarının Değeri 500 bin TL Düştü

Dolardaki sert yükseliş taksi plakalarını da vurmuş durumda. 500 bin TL kadar değer kaybeden taksi plakalarının fiyatı 1 milyon 300 bin TL'ye kadar düştü.

Döviz kurunun ani yükselişi, her sektörü olduğu gibi taksileri de vurmuş durumda. Geçtiğimiz aylarda yaşanan UBER krizi nedeniyle değeri 100-200 bin TL civarında düşen taksi plakaları, şimdi de dövizdeki sert yükselme eğilimi nedeniyle 200-300 bin TL kadar değer kaybetti. Sadece birkaç ay önce değeri 1 milyon 800 bin TL’yi bulan taksi plakaları, bugünlerde 1 milyon 300-400 bin seviyesine satılıyor.

Döviz kurunun taksi plakalarını bu kadar fazla etkilemesinin en büyük nedeni, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı ‘taksiler D segmentine geçecek’ kararı. Bu kararla birlikte 5 yılı dolduran C segmenti sarı taksi plaka sahipleri, araçlarını değeri 200 bin TL’yi bulan D segmenti araçlarla değiştirmek zorunda kaldı. Döviz kurundaki muazzam artış ise D segmenti araçların birkaç haftada on binlerce TL değer artışı görmesine neden oldu.

Taksi plakası piyasasının merkezi olan Otocenter’daki işletmecilerden Gürsoy Atlı, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’UKOME’nin kararının ardından 1.5 ayda 120 araç turkuaza dönüştü. Daha dönüşmesi gereken 8 bin taksi var. Fakat D segmenti araçlar, dolardaki hareketlilikle birlikte son 2 haftada 15 bin lira civarında arttı. Plaka sahipleri zorlanıyor. Bu da piyasaya durgunluk olarak yansıyor. D segmentine geçişin kademeli olarak uzun vadeye yayılması ve C segmentinin de devam etmesi gerekiyor.’’ dedi.