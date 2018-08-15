  • Dolar Nedeniyle Taksi Plakalarının Değeri 500 bin TL Düştü

Dolardaki Yükseliş Taksicileri de Vurdu: Plakaların Değeri 500 bin TL Düştü

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Dolardaki sert yükseliş taksi plakalarını da vurmuş durumda. 500 bin TL kadar değer kaybeden taksi plakalarının fiyatı 1 milyon 300 bin TL'ye kadar düştü.

Döviz kurunun ani yükselişi, her sektörü olduğu gibi taksileri de vurmuş durumda. Geçtiğimiz aylarda yaşanan UBER krizi nedeniyle değeri 100-200 bin TL civarında düşen taksi plakaları, şimdi de dövizdeki sert yükselme eğilimi nedeniyle 200-300 bin TL kadar değer kaybetti. Sadece birkaç ay önce değeri 1 milyon 800 bin TL’yi bulan taksi plakaları, bugünlerde 1 milyon 300-400 bin seviyesine satılıyor.

Döviz kurunun taksi plakalarını bu kadar fazla etkilemesinin en büyük nedeni, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı ‘taksiler D segmentine geçecek’ kararı. Bu kararla birlikte 5 yılı dolduran C segmenti sarı taksi plaka sahipleri, araçlarını değeri 200 bin TL’yi bulan D segmenti araçlarla değiştirmek zorunda kaldı. Döviz kurundaki muazzam artış ise D segmenti araçların birkaç haftada on binlerce TL değer artışı görmesine neden oldu.
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Taksi plakası piyasasının merkezi olan Otocenter’daki işletmecilerden Gürsoy Atlı, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’UKOME’nin kararının ardından 1.5 ayda 120 araç turkuaza dönüştü. Daha dönüşmesi gereken 8 bin taksi var. Fakat D segmenti araçlar, dolardaki hareketlilikle birlikte son 2 haftada 15 bin lira civarında arttı. Plaka sahipleri zorlanıyor. Bu da piyasaya durgunluk olarak yansıyor. D segmentine geçişin kademeli olarak uzun vadeye yayılması ve C segmentinin de devam etmesi gerekiyor.’’ dedi.

Kaynak : https://www.haberturk.com/dolar-plakayi-da-vurdu-2104195
Etiketler: taksi
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