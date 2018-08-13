Doların Yükselişiyle Birlikte BDDK’dan Bankalara Sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurt içi bankaların dövizdeki artış riskini ortadan kaldıran “swap” adındaki işlemlerine sınırlama getirdi. Bundan böyle bankaların döviz değişimleri yaptıkları swap ve benzeri işlemler, öz kaynaklarının %50’sini geçemeyecek.

BDDK yaptığı açıklamayla, yurt içi bankaların TL verim döviz aldıkları swap, spot ve vadeli döviz işlemlerine sınırlama getirildi.

İki tarafın (banka ve müşteri) belirli bir zaman dilimi içinde farklı para birimlerini karşılıklı olarak takas etmeye yönelik sözleşmelerine swap adı veriliyor. Kur değişimlerinin anında yapıldığı işlemler ise spot olarak adlandırıyor. Spo işlemleri, swap işlemlerine göre çok kısa sürede gerçekleşiyor. Tüm bu işlemlerde amaç, kur farkından dolayı tarafların kayıplarını önlemek oluyor.

ABD’nin ticari yaptırımları etkisiyle astronomik düzeyde yükseliş kaydeden dolar, TL karşısında akılalmaz dalgalanmalara neden oluyor. Pazar günü Asya piyasalarının açılış etkisiyle bir anda 7.20 TL’yi bulan dolar, ekonomide yeni bir endişe dalgasına neden olmuştu. Bakan Berat Albayrak konuyla ilgili “Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülemeyecek” açıklaması yapmıştı. BDDK’nın düzenlemelesi bugün (pazartesi) piyasaların açılışıyla birlikte resmileşti. ,

BDD’nın açıklaması şu şekilde oldu:

“Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.”