Ses sistemi, veya kaliteli ses denilince akla ilk gelen firmalardan birisi olan Dolby, akıllı telefon kullanıcılarına profesyonel şekilde seslerini kaydedebilmeleri için bir uygulama yayınladı.

Dolby firması bu aralar yeni bir “234” isminde bir uygulamayı uygulamayı test ediyor. Uygulamayı Dolby web sitesinden kayıt formu doldurarak indirebilirsiniz. Uygulamaya baktığımızda temelde ses kaydeden bir uygulama gibi görünüyor. Fakat bu uygulamayı diğer ses kayıt uygulamalarından ayıran bazı özellikleri bulunuyor. Bunlar, ses kaydı yaparken arka planda bulunan gürültüleri silme ve daha profesyonel ses kaydı yapmanıza yarayacak bazı ön ayarlar bulunduruyor.

Uygulama kayıt sitesine bir süredir erişilemiyor. Siteye erişildiği dönemde “Telefonda en fazla ne kadar kaliteli bir ses kaydı yapabilirsiniz? Dolby 234 sizin için arka plandaki sesleri siler, ideal ses yüksekliğini bulur ve kaydınızı en iyi şekilde yapar.” gibi çok büyük ifadeler vardı.

Uygulamanın kullanması oldukça kolay görünüyor. Kayıt butonuna basıyorsunuz, uygulama birkaç saniye odadaki sesleri dinleyip daha sonra kayıt yapmaya başlıyor. Daha sonra kaydı durdurup room tone (arka plandaki sesleri silme) özelliğini kullanıp arka planda gereksiz ses varsa temizleyebilirsiniz. Boost özelliği ile sesleri artırıp azaltabilirsiniz. Trim özelliği ile istediğiniz bölümü kesip çıkarabilirsiniz.

Uygulama henüz deneme aşamasında olduğu için istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Deneyen kullanıcıların yorumları “Sesim profesyonel bir mikrofonla kaydedilmiş gibi değil” şeklinde oldu.