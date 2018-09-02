Bir kişinin yeni çıkacak Star Wars filminin senaryosunu okuması heyecan verici bir ayrıcalık. Ancak heyecan verici olmaktan çok korkutucu olabilir. En azından Domhnall Gleeson öyle düşünüyor.

Domhnall Gleeson, Star Wars filmlerinde General Hux rolüyle, Ex Machina’da ise Caleb rolüyle tanıdığımız bir oyuncu. Gleeson, yakın zamanda katıldığı “Happy Sad Confused” podcast’inde Episode IX’un senaryosunu okuduktan sonra ne hissettiğini paylaştı: korku. Ancak bunun sebebi senaryonun korku filmine benzemesi değil, oyuncunun spoiler vereceğinden korkması.

Gleeson podcastte şu sözleri söyledi: “Senaryonun tamamını okuyarak korkunç bir hata yaptım. Artık her şeyi biliyorum. Şimdiyse asıl kabus toplu taşımada uyuyakalmak… Asıl kabus uçakta uyanıp birinin size Skywalker’ın ne yaptığı sorması ve sizin cevap vermeniz. Asıl kabus sizin ne kadar süredir spoiler verdiğinizi bilmemeniz ve bir çocuğun bu sırada sizi videoya alması, birilerinin söylediklerini yazması…”

Tabiki bu modern sinemanın gizliliğine girişin getirdiği külfetlerden bir tanesi. Elbette bu da prodüksiyonda olan herkesi strese sokuyor. Spoilerlar çok büyük şeylere, hatta bazen internette sansasyonel haberlere bile dönüşebiliyorlar. Bazı stüdyolar ise oyuncularına senaryoyu bile vermiyor. Bu yüzden Domhnall Gleeson’ı çok da suçlayamayız. Sadece kendisine biraz daha dikkat edip toplu taşımada uyuya kalmaması gerekiyor.

Star Wars: Episode IX, Aralık 2019’da vizyona girecek.