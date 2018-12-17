Domino’s Pizza, Tony Stark’a Pizza Götürmeyi Teklif Etti

Avengers: Endgame fragmanında günlerdir yemek yememiş olan Tony Stark’a yardım elini Domino’s Pizza uzatıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve yayınlandığı gibi rekorlar kıran Avengers: Endgame fragmanında Tony Stark’ı oldukça zor bir durumda görmüştük. Domino’s Pizza, Tony’e yardım edebileceğini düşünüyor.

Domino’s Pizza’nın resmi Hindistan hesabından atılan bir tweet, Tony’e yardım konusunda ne kadar “iddialı” olduklarını da gözler önüne seriyor.

“@NASA ve @Marvel Tony’nin yerini bulur bulmaz lütfen bize haber verin. O’na favori pizzalarını 30 dakika ya da altında ulaştıracağız.”

NASA’nın tweet'inin ardından gelen Domino’s'un teklifi, fragmanın ve markanın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Kimsenin teorileri arasında Tony Stark’ı bir pizza kuryesinin kurtaracağı yoktu gerçi.

Domino’s kuryesi olur mu bilinmez ama Tony Stark ve geri kalan ekibinin Nisan ayında beyaz perdede olacağı kesin.