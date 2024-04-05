ABD'de domuzdan alınan bir böbreğin nakledildiği bir adam, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Ameliyatın üzerinden 2 hafta geçmiş olmasına rağmen hiçbir sorun tespit edilmedi.

Bilim insanları, son birkaç yıldır hayvanlardan alınan organları insanlara nakletmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Aslına bakacak olursak geçmişte, birkaç deneme de yapıldı. Ancak bugüne kadar başarılı bir nakil gerçekleştirilememişti. Gelen son haberler, bu kez durumun değişmiş olabileceğini gözler önüne seriyor.

Richard Slayman de o isimlerden biri. 62 yaşındaki adama, bir domuzdan alınan genetiği değiştirilmiş böbrek nakli yapıldı. Pek çok kişi, bu çalışmanın da nihai sonla tamamlanacağını düşünüyordu. Ancak beklenen olmadı. Bir süre boyunca hastanede gözlem altında tutulan yaşlı adam, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Ameliyatın üzerinden 2 hafta geçmiş olmasına rağmen hiçbir sorun yaşanmadı.

Domuz böbreğindeki bazı genomlar değiştirildi

Bilim insanları, domuzdan alınan bir böbreğin insanlarda uyumlu olması için özel bir çalışma yaptılar. Bu çalışma kapsamında böbrekteki 7 genom alındı. Bunun yerine insandan alınmış 3 genom eklendi. Bu sayede uyumluluk artırıldı. Ayrıca domuz böbreğinde bulunan ve hastalık yapma olasılığı bulunan birkaç adet endojen retrovirüsü de etkisiz hâle getirildi. Uzmanlar, geçmişte başarısızlıkla sonuçlanan domuz böbreği nakli operasyonunda, endojen retrovirüslerinin katkısının olabileceğini düşünüyorlar.

Richard Slayman, ABD'de bulunan Massachusetts General Hospital'da yaptığı açıklamada kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Dr. Tatsuo Kawai tarafından yapılan açıklamada ise "Bu naklin başarısı, binlerce bilim insanı ve hekimin on yıllar boyunca gösterdiği çabaların sonucudur." ifadelerine yer verildi.