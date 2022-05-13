Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi, sosyal medya uygulamasının ardından bu kez kendi içerik platformuyla geliyor. Şirket, şimdiden içeriklerin geliştirilmesi için iş ilanı açtı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social isimli sosyal medya uygulamasını geliştiren medya şirketi, bugün çok daha ilginç bir haberle gündeme geldi. Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Media and Technology Group, Netflix ve Disney+ gibi kendi orijinal içeriklerini üretecek bir içerik platformu üzerinde çalışmaya başladı.

Netflix ve tüm platformlar gibi ‘Seç-izle’ hizmeti sunacak olan platformunun TMTG+ ismiyle çıkacağı görüldü. Medya şirketinin baş harflerinin kısaltılmasıyla ve ‘+’ işaretinin eklenmesiyle oluşturulan ismi taşıyacak olan platform için ekip üyeleri arayışına da şimdiden başlandı. Şirket, internet sitesinde platform için ‘İçerik Geliştirme Yöneticisi’ ve ‘İçerik Edinme Uzmanı’ ilanları açtı.

Platformda neler yayımlanacak?

‘İçerik Geliştirme Yöneticisi’ aranan iş ilanında görev tanımı bölümünde “orijinal senaryosuz içerik ve kısa biçimli diziler” ifadesi yer alırken, ‘İçerik Edinme Uzmanı’ ilanındaysa içerik lisanslama ve içerik edinme gibi görevler yer aldı. Şirketin ne tür içerikler üreteceğine dairse herhangi bir detay sunulmadı.

Öte yandan çeşitli kaynaklar, Donald Trump’ın halihazırda aktif olarak kullanmadığı Truth Social’dan uzaklaştığını, bunun yerine kendisini içeriklerde göstermeyi hedeflediğini belirtti. Trump, bu kapsamda tıpkı Netflix – Obama ikilisi gibi bir etki oluşturmak için dijital dünyada kendi platformunda kendi içeriklerine yer verebilir.