Donald Trump, Huawei ve ZTE'yi ABD'de Yasaklatabilir

ABD ve Çin arasındaki teknoloji ve ekonomi savaşında, ABD'nin başkanı Donald Trump'tan yeni bir adım gelebilir. Trump'ın Huawei ve ZTE'yi ABD'de yasaklatacak emri, 2019 yılının ilk ayında vermesi bekleniyor.

2018'de Huawei ve ZTE, ABD tarafından ulusal güvenlik tehdidi ile ilgili sert eleştirilere maruz kaldı. Beyaz Saray'a göre her iki şirket de ulusal güvenlik açısından tehlike arz ediyor. 2018'de yaşanan bu olayların, tamamen çözülmesi için uzun bir zaman geçmesi gerek gibi görünüyor.

Reuters'ın yayınladığı bir rapora göre, Trump 2019'un Ocak ayında Ticaret Bakanlığı tarafından ulusal tehdit unsuru olarak görülen telekomünikasyon cihazlarının satışını yasaklayacak bir karara imza atabilir. Verilen raporda şirket ismi geçirilmese de Huawei ve ZTE'nin Beyaz Saray tarafından ulusal güvenlik tehdit unsuru olarak görülmesi, özellikle bu iki şirketin satışlarının yasaklanması anlamına geliyor.

ABD yasalarına göre başkan, ABD'yi tehdit eden ulusal bir acil duruma karşı, ticareti yeniden düzenleyebiliyor. Bu da Trump'ın elini güçlendiriyor. Ayrıca alınacak bu karar, ABD'de oluşturulacak 5G kablosuz ağını da etkileyebilir.

Raporda, ABD'deki bölgesel işletmelerin Huawei ve ZTE'nin iyi müşterileri olduğu; eğer Trump böyle bir karar verirse, en fazla etkiyi bölgesel işletmelerin hissedeceği belirtiliyor. Endüstri de Trump'ın bunu yapıp yapmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Trump'ın kararını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.