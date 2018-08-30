Son günlerde Twitter hesabı üzerinden adeta sataşmadığı kimse kalmayan ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de Google'ı suçlayacak bir video yayınladı.

Donald Trump, ABD başkanı olduğundan beri Twitter'ı oldukça etkin bir biçimde kullanıyor. Çoğunlukla pek hayırlı bir paylaşımını göremediğimiz Trump, şimdi de Google'ın bir önceki ABD Başkanı Obama'yı desteklediğini ancak kendisine aynı desteği vermediğini iddia etti.

Dün Twitter üzerinden yayınladığı bu videoyu #StopTheBias; 'Ön yargıya son verin!' hashtag'i ile paylaşan Trump, geçtiğimiz dönem ABD başkanı olan Obama'nın konuşmalarının ve ulusa seslenişlerinin sürekli Google üzerinden duyurulduğunu, ancak aynı imkanın kendisi için sağlanmadığını söyledi.

Elbette paylaşılan video sonrasında akıllara şu soru geliyor: Paylaşılan fotoğraflar sahte mi yoksa gerçek ekran görüntüleri mi? CNBC'nin raporuna göre paylaşılan görüntüler sahte değil ve gerçekten Google üzerinden alınmış görüntüler.

Geçtiğimiz salı gününden beri Twitter üzerinden Google'ı bombardımana tutan Trump, bu video ile durmak niyetinde olmadığını da göstermiş oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde Google vs. Trump savaşında ne gibi gelişmeler göreceğiz.