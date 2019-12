Android ve iOS telefonunuz veya tabletinizin şarj aleti orijinal mi? Kutudan çıktıysa yüksek ihtimalle öyledir, ancak ucuza kaçıp sonradan satın şarj aleti aldıysanız, sahte çıkabilir. Gelin orijinal ve çakma şarj aletlerini birbirlerinden nasıl ayırt edebileceğinizi anlatalım.

Bildiğiniz gibi şu an mobil cihazlar piyasasında binlerce farklı ürün bulunuyor. Eskiden bu cihazların hepsinin kendine özel kulaklık girişi ve şarj girişi bulunuyordu. Fakat Android ve iOS işletim sisteminin çıkışıyla birlikte "ince uçlu şarj aleti var mı?" dediğimiz günler artık geride kaldı. Aynı işletim sistemini kullanan bütün telefonlar, aynı kulaklık girişini ve şarj girişini kullanmaya başladılar.

Yani artık telefonumuz Samsung olsa da bir Sony şarj aleti kullanabiliyoruz. Durum böyle olunca da sahtecilik yapanlara büyük fırsatlar doğdu. Cihazların kullanımıyla birlikte aynı oranda artan sahte şarj aleti üretimi, kalite ve güvenlik açısından oldukça kötü değerlere sahip.

Bu cihazlardan uzak durmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki bir şarj aletinin sahte olup olmadığını nasıl anlarız? Bunu dikkat edeceğiniz birkaç ince detay sayesinde anlayabilirsiniz. Biz de bu detayları aşağıda sizler için sıralayacağız.

Android şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Şarj aletindeki marka ismi:

Samsung şarj aletinde "Samsung" yazısı belirli bir düzene sahiptir. Sağ tarafta görebileceğiniz örnekteki cihaz gibi ‘A’ harfi ‘S’ harfine, ‘M’ harfinden birazcık daha yakınsa şarj aleti muhtemelen sahtedir. Bu durum, şeklinden dolayı en çok ‘A’ harfinde gerçekleşir.

Diğer markaların şarj aletlerinde de benzer durumlar görülebilir, Google’dan cihazınızın markasının orijinal şarj aletini aratıp kendinizinki ile kıyaslarsanız (varsa) farkı anlayabilirsiniz.

Şarj aletinin üretim yeri:



Samsung'un açıklamalarına göre şirketin şarj aleti sadece Vietnam'da üretiliyor. Üzerinde ‘Made in China’ yazan her şarj aletinin sahte olduğunu belirten şirket, bunun yanı sıra net bir şekilde görülen ‘A+’ simgesi de cihazın sahte olduğuna işaret olduğunu söylüyor.

Şarj aleti ile birlikte gelen USB kablosu başlığı:



Telefonlar için özel olarak üretilen şarj aletlerinin USB başlıklarında küçük bir delik bulunur. Bu delik kıvrımlı bir kareyi andırıyorsa şarj aleti orijinaldir. Aksi takdirde ya sahtedir ya da telefon için üretilmiş olan bir şarj cihazı değildir.

Micro USB çıkışının boyutu ve rengi:



Orijinal Micro USB çıkışlarının boyutu görselde sol tarafta görüldüğü gibi daha kısa olur, sahte olanlarda ise bu çıkışın boyu uzundur. Ayrıca çıkışın kaplamasındaki USB simgesi orijinal cihazlarda biraz daha silik bir renge sahipken sahtelerde renk daha koyu olur.

Şarj aletinin fiş kısmında bulunan çentikler:



Orijinal şarj aletlerinin fiş kısmının altında bulunan yerde genellikle bir çentik bulunur. Bu çentik göze çok batmasa da elinizle kolayca anlayabilirsiniz. Bütün şarj aletlerinde bu çentik bulunmayabilir bu yüzden yine cihazınızın orijinal şarj aletini Google’da aratıp kendinizinki ile karşılaştırabilirsiniz.

Şarj aletinin kaplaması:



Sahte şarj aletlerinin dış kaplaması genelde kalitesizdir. Dolayısıyla kolayca kırılabilir bir madde olduğu dokununca bile anlaşılabilir. Bu nedenle cihazın iç kısmının doğru yerleştirilmediğini ve kaplamanın yamuk kesimlere sahip olduğunu görebilirsiniz.

Şarj aletinin ağırlığı:



Ağırlık sahte ve orijinali ayırmanın en iyi yoludur. Bu cihazlar, sahip oldukları kaliteli parçalardan ötürü ağırlık konusunda kalitesiz parçalardan oluşan sahte cihazlardan her zaman ağır çıkacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi ne kadar az parça, o kadar çok kâr. Bu fark 0,1 gram bile olsa eğer iki şarj cihazı aynı ağırlıkta değilse içlerinden hafif olan sahtedir.

iPhone şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Apple’ın kendi sitesinde verdiği bilgilere göre lisanssız bir Lightning aksesuarı kullanırsanız iOS cihazınız zarar görebilir, adaptörünüz patlayabilir, cihazınızı senkronize edemeyebilir hatta zarar bile görebilirsiniz. Peki iPhone şarj aletinin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Paketlemedeki yazıları karşılaştırın:

Sahte veya lisanssız kablo ve aksesuarları tespit etmek için aksesuarın paketlemesine ve kendisine iyi göz atın. Sertifikalı üçüncü parti aksesuarların paketlemesinde aşağıdaki etiketler bulunur. (Alttaki etiketler eski Apple cihazlarının kutusunda bulunur.)

Kablodaki yazıları karşılaştırın:

Bir Apple Lightning kablosunda şu üç yazıdan biri bulunur: "Designed by Apple in California", "Assembled in China", "Assembled in Vietnam", "Indústria Brasileira". Ayrıca kablonun üzerinde 12 haneli bir seri numarası bulunur ve kablo yaklaşık 18 santimetre uzunluğunda olur.

Lightning kablosunun ucunu karşılaştırın:

Orijinal Lightning kablolarının çıkışlarındaki pinler tek parçadan oluşur ve üzerinde kaplama bulunur, yani çıkıntılı olmazlar ve tam altın renginde olurlar. Sahte kablolarda ise bu pinler teker teker yerleştirilmişlerdir ve çıkıntılı olurlar. Ayrıca renkleri de soluk olur.

Eğer Apple şarj aletinizin sahte veya orijinal olduğunu kontrol etmek istiyorsanız daha detaylı veriler için Apple’ın konuyla alakalı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Böylelikle bir Webtekno rehberinin daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)