Dondurucu Soğuklarda Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar

Kış ayları bazı bölgelermizde oldukça soğuk geçebiliyor. İşte dondurucu soğuklarda dikkat etmeniz gerekenler.

İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde sıcaklık oldukça düşebiliyor. Özellikle bazı bölgelerde hayatınızın en soğuk anlarını geçirebiliyorsunuz. Biz de bu içeriğimizde sizler için soğuk havalarda yapmanız gerekenlere değindik.

Soğuk ısırmasından kaçının

Soğuk ısırması nedir?

Soğuk yüzünden vücutta hasar oluşmasıdır. Çok uç durumlarda soğuk ısırması, kangrene sebep olabilir ve organın kesilmesi gerekebilir.

Belirtileri nelerdir?

Uzuvlarınız soğuk ısırması gerçekleşmeden önce donduğu ve hissizleştiği için soğuk ısırmasını hissetmeyebilirsiniz. Tespit etmek için derinizde beyaz, grimsi veya sarı lekelerin olup olmadığına bakabilirsiniz.

Ne yapılması gerekiyor?

Eğer ki böyle bir durumla karşılaşmışsanız, sorulması gereken iki önemli soru bulunuyor:

Tıbbi yardım bulabilir miyim?

Ayrıca hipotermi (vücutta aşırı ısı kaybı) olmuş olabilir mi? (Hipotermi tıbbi olarak acil bir durumdur ve öncelik verilmelidir.)

Soğuk ısırığı ile karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey acil servise gitmek olmalı. Yapmanız gereken diğer şey, soğuktan etkilenmiş olan uzvu yavaş ve dikkatli bir şekilde ısıtmaya çalışın. Eğer ki soğuk ısırığı ayak parmağında meydana geldiyse, yürümemeye çalışın aksi takdirde daha fazla hasara yol açabilirsiniz. Varsa ılık bir su kullanarak yoksa soğuk ısırığı olmuş olan parmağını kollarınızın arasına alarak ısıtmaya çalışın.

Hipotermiden kaçının

Hipotermi nedir?

Hipotermi, düşük vücut ısısı anlamına geliyor. Normalde vücudumuz ısıyı sabit bir sıcaklıkta tutuyor fakat soğuk havaya çok uzun süre maruz kalmışsanız vücudunuz ürettiği ısıdan daha fazlasını kaybeder. Ayrıca hipotermi sadece çok soğuklarda gerçekleşmez, eğer ki ıslaksanız serin havalarda da hipotermi olabilirsiniz.

Belirtileri nelerdir?

Düşük vücut ısısı beyin fonksiyonlarını etkiler dolayısıyla hipotermi olan kişi bunun farkında olmayabilir. İkinci bir kişinin gözlemleyebileceği durumlar ise:

Kafa karışıklığı, geveleyerek konuşma

Titreme

Halsizlik

El becerilerinin azalması

Yetişkin olmayanlarda kırmızı, soğuk bir deri ve düşük enerji.

Ne yapılması gerekiyor?

Hipotermi tıbbi müdahalenin gerektiği bir durum olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Ancak herhangi bir yardım mümkün değilse kişiyi yavaşça ve dikkatli bir şekilde ısıtmaya çalışın.

Sıcak bir yer bulun.

Islak kıyafetlerini çıkarın.

İlk olarak gövdesini ısıtmaya çalışın, burada elektrikli battaniye oldukça etkili olabilir. Eğer ki elektrikli battaniye yoksa yorganın altında gerçekleşecek vücut teması da işe yarayabilir.

Eğer ki içebilecek durumdaysa, alkollü olmayan çay gibi sıcak içecekler içirin.

Vücut ısıları normale döndüğünde, kişiyi battaniye altında ve kuru kıyafetlerle korumaya devam edin.

Sıkı giyinin

Bu zaten bilinmeyen bir şey değil ancak olur da sıkı giyinmediyseniz dikkat etmeniz gerekenler: