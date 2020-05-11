90 Derece Döndürülebilen Ekranlı iPhone 14 Konsepti

Önümüzdeki sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 12 ile ilgili konsept çalışmalar gelmeye devam ederken şimdi, hiç beklemediğimiz yeni bir konsept tasarım karşımıza çıktı. Michale Mulela isimli bir tasarımcı tasarımcı tarafından sunulan iPhone konsepti, beklentilerin çok ötesine çıkıyor.

Apple ürünleri hayranı pek çok kişi iPhone 12'nin nasıl olacağını merak etmeye başlamış durumda. Daha fütüristik yaklaşımlar ise iPhone 13'ün neler sunacağını merak etmeye başlamış durumda. Yine de neredeyse hiçkimse iPhone 14'ün nasıl olacağını merak etmiyor desek yanlış olmaz herhalde.

Michael Muleba isimli tasarımcı, hepimizin önüne geçerek iPhone 14 hakkında şimdiden konsept fikirler sunmaya başladı. Bu bağlamda Muleba, oldukça ilginç bir iPhone 14 konsept tasarımı oluşturdu. Muleba’nın konsept tasarımı, 90 derece dönebilen bir ekrana sahip durumda.

Akıllı telefonlardan önce kullanılan standart cep telefonlarının son dönemi, ilginç tasarım örnekleri ile karşılaşmamızı sağlamıştı. Döndürülebilir ekrana sahip telefonlar da ilk kez o dönemde karşımıza çıkan telefon tasarımları arasında bulunuyordu.

Michael Muleba, döndürülebilir ekran tasarımını iPhone’lara başarılı bir şekilde uygulamış görünüyor. Muleba’nın konsept tasarım iPhone 14’ün de 90 derece döndürülebilen ekranın altından dokunmatik bir klavye ve gizli ön kamera karşımıza çıkıyor.

90 derece döndürülerek yatay hale gelen üstteki ana ekran, kullanıcıların metin yazma işlemlerini kolaylaştırabilir. Döndürülebilen ekran aynı zamanda oyun deneyimi için de ilginç bir kullanım sunabilir. Ayrıca bu tasarıma ön kamera ekranda yer almadığından sonunda çentiklerden tamamen kurtulmuş oluyoruz.

Muleba’nın iPhone 14 konsept tasarımı standart akıllı telefonlardan sıkılanlar için ilginç bir tasarım öneriyor. Yine de katlanabilir ekranlı telefonlara dahi mesafeli duran Apple'ın böylesine zor bir tasarımı tercih edeceğini pek de tahmin etmiyoruz.

Michael Muleba'nın konsept iPhone 14'ünün görselleri: