Dönebilen Kameralı Kospet Prime 2 Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

Üst düzey akıllı saatler üreten Kospet’in Sony IMX214 kameraya sahip yeni cihazı Kospet Prime 2, resmi tanıtımdan önce bir kez daha internette karşımıza çıktı. Daha önce de hakkında pek çok bilgi ortaya çıkan akıllı saatin gelecek ay piyasaya çıkması bekleniyor.

Giyilebilir teknolojiler alanındaki ürünler arasında en çok kabul gören ürünler arasında akıllı saatler başı çekiyor. Her ne kadar genelde akıllı telefon üreticilerinin saatleri en bilinen ürünler olsa da farklı segmentlerde hizmet veren farklı firmalar da var.

Sektörün üst segmentinde yer alan firmalardan biri de Kospet. Firmanın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ürünü Prime 2 hakkında zaman zaman yeni bilgiler açığa çıkıyor. Şimdi de saatin özellikleri belli oldu.

İşte Kospet Prime 2’nin özellikleri

Öncelikli olarak Kospet Prime 2, Sony’nin döndürülebilir IMX214 kamerasına sahip olacak. Böylece kamera açısı değiştirilebilecek ve video aramaların kalitesi artırılabilecek. Serbest kamera hareketi farklı kullanım alanlarında da saatin daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak.

Akıllı saatin beklenen özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci : Helio P22 sekiz çekirdek

: Helio P22 sekiz çekirdek RAM : 4/6 GB

: 4/6 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB İşletim sistemi : Android OS

: Android OS Bağlantı: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Bluetooth 5.0, Wi-Fi

Akıllı saatin Android işletim sistemi olması sayesinde Play Store üzerinden uygulama indirmek mümkün olacak. Ayrıca Apple Watch’ı ikiye katlayacağı söylenen RAM sayesinde Prime 2 aynı anda birden fazla özelliği kullanabilmeye izin verecek.

Ağustos ortası geliyor

Kospet Prime 2’nin piyasaya çıktığı andan itibaren 5G bağlantısını destekleyeceği iddia ediliyordu. Şu anda MediaTek Helio P22’nin böyle bir desteği olmadığını göz önüne alırsak bu iddia boşa düştü diyebiliriz.

Yeni amiral gemisi akıllı saatin Ağustos ayının ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor. Aylar süren geliştirme sürecinin ardından saatin son halini görmemize yalnızca birkaç hafta kaldı. Elimizdeki özellik bilgileri henüz doğrulanmadığı için Prime 2, oldukça büyük sürprzler yapabilecek gibi gözüküyor. Bir önceki versiyonu 239 dolar bandından satılan yeni Kospet Prime 2’nin biraz daha pahalı olması bekleniyor.