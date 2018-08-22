Dünyanın En Sağlam Oyuncu Telefonu Doogee S70

Doogee S60 modeli ile dünyanın en sağlam telefonu Cat S60'a meydan okuyan Doogee, şimdi de Doogee S70 ile dünyanın en dayanıklı oyun telefonunu piyasaya sürüyor.

Bazı ilginç ve ‘ilk’ olma niteliği taşıyan akıllı telefon modelleriyle tanıtığımız Doogee, yeni akıllı telefonu Doogee S70’i tanıttı. Oldukça sıradışı bir görünüme sahip olan Doogee S70, dünyanın en sağlam oyuncu telefonu olarak tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Doogee S70, mobil oyuncuları fazlasıyla memnun edecek 24W hızlı şarj destekli 5500mAh’lik bir bataryaya sahip. Bu devasa batarya, 756 saat çalışma, 80 saat çevrimiçi görüşme gerçekleştirme ve 11 saat aralıksız oyun oynamayı mümkün kılıyor.

6 inç Full HD+ bir ekrana sahip olan Doogee S70, MediaTek Helio P23 işlemcisinden güç alıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığını IP68 ve IP69K sertifikalarıyla belgeleyen cihaz, ayırca askeri sınıf MIL-STD-810G testlerinden başarıyla geçmeyi başardı.

Doogee S70 Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P23

Bellek: 6GB RAM, 64GB Depolama

Ekran: 6 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP, Sony IMX363 sensör + 5MP, f/1.9 diyafram

Batarya: 5500mAh

Alışık olduğumuz akıllı telefon tasarımlarına pek benzemeyen Doogee S70, her haliyle bir oyuncu telefonu olduğunu belli ediyor. Şirket, cihazın fiyatlandırılması hakkında bir bilgi paylaşmadı. Cihaz satışa çıktığında tüm bellek seçenekleri ve fiyatı belli olacaktır.