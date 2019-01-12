Doogee S90, diğer rakiplerini fazlasıyla zor duruma sokacak yeni bir 5G modülü edinmeye hazırlanıyor.

Yalnızca birkaç gün önce Doogee S90 resmi olarak duyuruldu. Kendisini endüstrinin kalanından ayırmayı amaçlayan modülleriyle birlikte gelen cihaz, gerçekten de ilgi çekici modüllerini de tanıttı. Bilinen modüllerinin yanı sıra yepyeni 5G modüllerini de piyasaya süreceğini belirten firma, yeni 5G modülü sayesinde bağlantı hızını 10 kat daha artıracak.

Doogee’ye göre 5G modülü 28 GHz spektrum kullanacak ve bu da firmanın ABD piyasasına açılmak istediğini de gösteren bir özellik. Dahası, modül MediaTek’in 5G modeminden güç alacak ve 3GPP bağımsız ağ özelikleriyle de uyumlu olacak.

4G’den 5G’ye geçişi otomatik olarak sağlayacak cihazda internette dolaşmak gibi hafif görevler 4G üzerinden yapılacakken HD videolar izlemek ya da büyük indirmeler yapmak gibi görevler 5G üzerinden gerçekleştirilecek. Deneme süreçlerinde 3,5 Gbit indirme hızına ulaşmış olan teknoloji, gerçek hayatta 1 Gbit’lik bir performans gösterecek. Yine deneme süreçlerinde 1,2 Gbit yükleme hızlarına erişmiş cihaz normal şartlarda 350 ila 450 Mbit değerlerine ulaşabilecek.

Çinli üretici, cihazın ilk 5G modülü olacağını söyledi ancak burada durmayacağını da belirtti. Dogee, mobil 5G alanına giren ilk kurum olmayı amaçlıyor ancak gelecek modellerinde daha büyük yenilikler yapmak da en büyük isteklerinden. Kickstarter programı resmi olarak başlamasa da bağlantıya tıklayarak göz atmanız mümkün.

Modülün videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.