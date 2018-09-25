24 Yıllık Doom 2'ye Battle Royal Modu Geldi

Geliştiricilerin popülerliğe olan yönelimi artarak devam ediyor. 1994 yılında piyasaya sürülen Doom 2 için Retrodex Gaming izni ile Battle Royal modu eklendi.

Oyun dünyası son derece geniştir; yarış, simülasyon, spor, savaş ve dahası… Fakat oyun dünyası, PUBG ve Fortnite’ın zirveye oturmayı ile birlikte çeşitliliğini kaybederek Battle Royal oyun türüne hakimiyeti teslim etmiş durumda. İçerisinde insan ve silah olan neredeyse tüm oyunlar bir bir Battle Royal modu yayınlayarak popülerliğini artırmaya çalışıyor ve bu da oyun dünyasındaki çeşitliliğin tek bir oyun türü üzerinde toplanmasına neden oluyor.

Yakında FIFA 2019 ya da NBA 2K19’da da bireysel oyuncuların hedeflenen skora ulaşmak için birbirleri ile mücadele ettikleri Battle Royal modları görürseniz çok da şaşırmayın. Fakat o günler gelmeden önce şimdilik Battle Royal modu ‘silahlı’ oyunlara özel gibi duruyor. Oyuncuların ilgisini çekmek için bir Battle Royal mod yayınlayan son oyun ise Doom 2 oldu. Evet, 1994 yapımı Doom 2 bile bir Battle Royal mod yayınladı.

64 oyuncunun hayatta kalma mücadelesi verdiği modda oyunculara geniş bir harita sunmak için oyunun ilk bölümündeki ilk üç harita birleştirilmiş durumda. Silahlar, cephaneler ve güç yükseltmeleri PUBG’de olduğu gibi haritaya rastgele bir şekilde dağıtılmış durumda. Hatta oyuna tam bir Battle Royal havası katmak için daralan bir alan dahi eklenmiş durumda. Oyuncuların bu moda ne kadar ilgi göstereceği ise henüz bilinmiyor.

Dürüst olmak gerekirse Battle Royal oyunları üzerinde iyi bir çalışma gerçekleştirildiğinde gerçekten eğlenceli işler ortaya çıkarabiliyor. Bununla birlikte geliştiricilerin popülerliğe yönelerek oyunların kendi yapısını bozmaları, ilerleyen dönemde daha az yaratıcı iş görmemize ve daha fazla popüler kültür ürünü görmemize neden olabilir. PUBG, PUBG olarak; Fortnite, Fortnite olarak; Doom 2, Doom 2 olarak kalsın.