DOOM, Bu Sefer de Akıllı Buzdolabında Çalıştırıldı

Oyun dünyasının sevilen oyunu DOOM Eternal, Richard Mallard isimli bir kişi tarafından sahip olduğu akıllı buzdolabında çalıştırıldı. Android işletim sistemine yüklenen xCloud uygulamasıyla çalışan oyun, aynı zamanda buzdolabından diğer oyunların da oynanabileceği anlamına geldi.

DOOM, oyun dünyasında öyle çok seviliyor ki oyuncular oyunu gördükleri her ekranda oynamaya kalkışıyor. Oyun gerçekten de bugüne kadar bilgisayar ve konsol ekranı dışında neredeyse her ekranda karşımıza çıktı. DOOM, yazıcılar ve hatta hamilelik testi cihazında bile çalıştırıldı.

Bizler de DOOM'u daha nerede görebiliriz diye merak ederken Instagram'da paylaşılan bir video, bu sorumuza yeni bir cevap verdi. Richard Mallard isimli bir Instagram kullanıcısı, evinde bulunan Samsung akıllı buzdolabında Xbox Game Pass çalıştırmayı başardı. Haliyle pek çok ekranda DOOM'un oynatıldığını gören Richard'ın hedefi de buzdolabında DOOM çalıştırmak oldu.

DOOM, buzdolabından oynandı:

Xbox Game Pass'teki tüm oyunları da buzdolabında oynatabilen Richard Mallard, DOOM Eternal'ı buzdolabındaki ekranda oynarken çektiği görüntüyü paylaştı. Microsoft'un bulut tabanlı oyun hizmeti xCloud'u buzdolabına yükleyen Richard'ın çektiği video, oyun dünyasında kısa sürede viral oldu.

Xbox oyunlarının Android işletim sisteminde çalıştırılmasını ve oynanmasını sağlayan xCloud, her nasıl olduysa buzdolabında da kendisini gösterdi. Videoda da gördüğünüz üzere bir şekilde uygulamayı bir şekilde buzdolabına yüklemeyi başaran Richard, Xbox koluyla DOOM Eternal'ın tadını çıkardı.

Gördüğümüz görüntüler Android işletim sistemi sayesinde karşımıza çıkmış olsa da bu, oyunların artık neredeyse her yerde oynanabileceğine dair bir kanıt oldu. Richard Mallard, paylaşmış olduğu başka bir videodaysa çevrimiçi bir oyunda buzdolabında diğer oyuncuları öldürdüğünü, arada bir de karşısındaki dolabı açarak içecek aldığını gösterdi.