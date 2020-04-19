Bir Oyuncu Doom Eternal'ı 27 Dakika İçerisinde Bitirdi

Bir ay önce piyasaya çıkan ve büyük beğeni toplayan Doom Eternal'da bir kullanıcı, 27 dakikada bitirmişti. Oyunu geliştirenler, bu oyuncunun başarısını ağızları açık bir şekilde izlediler. Video boyunca geliştiriciler oyunda neyin ne olduğuna ilişkin de çeşitli ipuçları verdiler.

20 Mart 2020 tarihinde Windows, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için yayınlanan Doom Eternal, grafikleri, seviye tasarımları, müzikleri ve savaş mekanikleri açısından övgüyle karşılanmıştı. Oyunun yayınlanmasıyla birlikte Doom Eternal'ı en kısa sürede bitirmek isteyen oyuncular hemen oyunun çeşitli boşluklarını keşfederken, geçen hafta Xamide isimli bir kullanıcı 27 dakika ile kırılması güç bir rekora imza attı.

İşte bu oyuncunun büyüleyici performansını izlemek için bir araya gelen Doom Eternal'ın geliştiricileri Baş Yapımcı Marty Stratton, Direktör Hugo Martin, Baş Seviye Tasarımcısı Jerry Keehan ve Baş Oyun Programcısı Evan Eubanks, 27 dakikalık video boyunca zaman zaman şaşkınlıkla, zaman zaman kafa karışıklığı ve zevkle gördükleri şeye karşı tepkilerini dile getirdiler. Elbette Xamide, oyunun boşluklarından yararlanarak Doom Eternal'ın bazen genişleyen seviyelerini pas geçti.

İşte Xamadi'nin 27 dakikalık muazzam performansına Doom Eternal geliştiricilerinin verdiği tepkiler:

Videoyu izlerken, oyunda neler olup bittiğine ilişkin teknik bir gözle yapılan açıklamalar bir hayli faydalı oluyor. Örneğin bir yerde, Stratton 'fare kaydırma tekerleği sıçraması'nın tam olarak ne olduğunu sorarken Eubanks bu işlemde sıçramanın fare kaydırma tekerleğine bağlandığını ve yüksek kare sayılarında oynandığında karaktere yüksek sürat kazandırdığını söylüyor.

Gerçekten de Xamide yüksek kare sayılarında oynuyor. Doom Eternal'ın Vulkan ayarını kullanan oyuncu, oyunun çoğunluğunda 250 fps elde ediyordu. Bu da onun oyunu boyunca bazı boşlukları kullanmasına yardımcı oluyordu.

Geliştiriciler bu tip hızlı oyun bitirmelerin çoğunda benzer boşlukların kullanıldığını ve insanları bunu yapmaktan alıkoymanın imkansız olduğunu söylüyorlar. Oyunun yapımcıları bunun yerine yapılanlardan zevk almaya bakılması gerektiğini kaydediyorlar. Hatta bir sonraki DLC'de, yalnızca hızlı oyuncuların bulabileceği paskalya yumurtalarını Doom Eternal'a eklemeyi düşünüyorlar.

Doom Eternal'da, Mars'ta yaşanan olaylardan 8 ay sonra şeytani güçler Dünya'yı ele geçiriyor ve gezegen nüfusunun yüzde 60'ını yok ediyor. Dünya'dan ayrılmayan insanlar şeytani güçlere karşı bir direniş örgütü kuruyor ve siz de bu güçleri bastırmak için harekete geçen bir 'Doom Slayer'sınız.