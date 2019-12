Doom 1 ve 2'nin Konsol Versiyonlarına Ücretsiz Eklentiler

Bethesda, oyun dünyasının sevilen klasikleri Doom 1 ve 2'yi, serinin 25. yıldönümüne özel olarak konsollara taşımıştı. Yayıncı, Doom serisinin yaratıcısı John Romero'nun geliştirdiği orijinal Doom'un resmi olmayan 5. bölümü 'Sigil' de dahil olmak üzere yeni eklentileri ücretsiz olarak konsollara getirecek.

Doom 1 ve 2, konsollara gelişiyle nostalji fırtınaları estirdi, ancak Bethesda sadece bu kadarla kalmayarak oyunları genişletmeye devam ediyor. Yayıncı, serinin 26. yıl dönümü kutlamalarının parçası olarak, John Romero'nun geliştirdiği Doom'un resmi olmayan 5. bölümü Sigil de dahil olmak üzere her iki oyunun da yakında ücretsiz eklentiler alacağını açıkladı.

Bethesda'nın duyuruyu Doom'un yıldönümüne özel canlı yayını üzerinden yaptı ve öncelikle yaklaşmakta olan bir yamanın 60 fps ve en boy oranı seçenekleri sunacağını belirterek başladı. Yakında yakında oyunların Eklentiler menüsünde topluluk tarafından oluşturulan WAD dosyalarıyla ücretsiz eklentiler gelecek.

Doom'un konsol versiyonuna FPS ve en/boy oranı ayarları geliyor

Ücretsiz eklentilerden biri olan Sigil, ilk olarak mayıs ayında yayınlandı ve 9 yeni tek oyunculu aşamanın yanı sıra 9 yeni deathmatch seviyesinden oluşuyor. Oyuncular ayrıca, 1996'da piyasaya sürülen 32 seviyeden oluşan ve Final Doom'u oluşturan TnT: Evilution ve The Plutonia Experiment'ı da indirebilecekler.

Her 3 eklenti de ücretsiz olarak sunulacak ve hem Doom, hem de Doom 2'nin konsol versiyonlarına gelecek. Bethesda, tüm bunların yanı sıra sevilen No Rest for the Living genişleme paketinin de Doom 2'ye doğru yol alacağını doğruladı. Doom 1 ve 2'nin ücretsiz eklentileri için henüz çıkış tarihi açıklanmadı ancak güncellemenin Xbox One ve PlayStation 4'e yakında gelmesi planlanıyor.